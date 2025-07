O PP de Santiago reclama a posta en marcha dun Censo de locais comerciais baleiros

A edil do PP Olaya Otero reclamoulle este mércores ao Goberno local a posta en marcha dun Censo de locais comerciais baleiros, co obxectivo de «contribuír á recuperación e dinamización do comercio de proximidade». Segundo o comunicado remitido pola edil «o fundamental da iniciativa é facilitar que aquelas persoas emprendedoras que busquen establecerse en Santiago poidan atopar, do xeito máis sinxelo posible, un local que se adecúe ás necesidades do seu negocio».

A concelleira denuncia que a situación do pequeno comercio «é crítica. Os cambios nos hábitos de consumo teñen producido impactos negativos sobre o comercio tradicional, provocando, nos casos máis graves, o peche de negocios». Unha realidade que, segundo engadiu, «agrávase coa falta dunha estratexia clara por parte do Goberno nacionalista para impulsar e revitalizar este sector clave da economía local».

Otero alerta sobre a «desertificación comercial» da cidade, «onde conviven espazos sen actividade puntual con outros que levan anos baleiros, como é o caso das galerías comerciais». «A inacción do goberno está a agravar as dificultades ás que se enfrontan os comerciantes da cidade».

Nesta liña, o PP pregúntase se o equipo de goberno «ten algunha proposta para aproveitar e revitalizar estes espazos comerciais? Pensan desenvolver algunha medida para contribuír a mellorar o grave problema de remuda que afecta tamén ao sector comercial?». Os populares afirman que en dous anos de goberno «é claro que non teñen ideas para mellorar a situación».

Ademais, Otero advirte que a desocupación dos locais comerciais «non fai máis que contribuír á sensación de abandono, suciedade e inseguridade», por iso, esixe ao goberno local que comece a traballar canto antes na creación deste censo, que debería incluír información detallada e actualizada sobre o número de locais dispoñibles na cidade, as súas características e os usos para os que están acondicionados.