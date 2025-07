'Compostela máis Solidaria' pecha a súa programación con dúas xornadas de cinema ao aire libre

O pasado mes de abril comezaba a súa andaina Compostela máis Solidaria, o programa de sensibilización que a Coordinadora Galega de ONGD organiza dende o ano 2015 co apoio da Unidade de Atención ás Migracións (UAMI) do Concello de Santiago.

Facíao con Compostela co Sur Global, un gran encontro entre a veciñanza e a cooperación ao desenvolvemento. No mes de maio, tomaba o relevo na programación a Escola de Activismos, un ciclo de obradoiros sobre ferramentas e estratexias para afrontar os discursos de odio á que seguiu un Escoitadoiro o pasado mes de xuño.

Agora, na recta final de xullo, Compostela máis Solidaria ofrece dúas xornadas de cinema ao aire libre coas que, ademais, pechará definitivamente a súa novena edición.

Esta proposta de cine de rúa chega por primeira vez a Santiago, despois de ter percorrido outras cidades e vilas galegas. Trátase dunha selección de curtas para todas as idades con temáticas vinculadas á solidariedade e os dereitos humanos, escollidas para "que nos acheguen a outras realidades e axuden a comprender mellor o mundo no que vivimos, mediante historias que falan de cuestións presentes no noso día a día", segundo explican desde a organización.

Dúas sesións en puntos distintos da cidade

A primeira sesión será o 29 de xullo (18:30) no xardín interior do Centro Sociocultural Maruxa e Coralia, en pleno corazón do Casco Histórico. A segunda, o 30 de xullo (20:00) no parque Avío de Abaixo, na zona contigua ao Centro Sociocultural Romaño-Vista Alegre.

Desde a organización explican que os espazos escollidos buscan chegar ao maior número de persoas posibles: "Buscamos un espazo céntrico e tranquilo, por iso a primeira ubicación será o xardín do CSC Maruxa e Coralia; a segunda sesión terá lugar nun dos barrios da cidade como é O Romaño, para que a veciñanza das aforas non perda a oportunidade de participar na proposta”.

Ambas sesións -que son de acceso libre e gratuíto- contarán con alternativa interior nos respectivos centros socioculturais en caso de chuvia.

As curtas programadas en cada unha delas estarán centradas nos dereitos humanos a nivel internacional, os activismos e as problemáticas globais ás que conxuntamente, segundo indican dende a Coordinadora, podemos dar respostas colectivas: “Queremos amosar as diferentes realidades que existen no mundo. Con estas historias, que falan destas cuestións nas que non sempre reparamos e o fan ademais dende a arte, cremos que podemos comprendelas moito mellor".

As sesións de cinema ao aire libre adáptanse ao perfil de idade maioritario do público, polo que a selección das curtas a proxectar depende en boa parte das asistentes e ten certo compoñente de sorpresa.

Trátase, en todo caso, de curtametraxes aptas para diversas idades e de poucos minutos de duración, con breves intervencións explicativas por parte de persoal da ONGD Solidariedade Internacional, que será quen dea o contexto necesario para comprender cada unha das pezas audiovisuais.

Cada sesión terá unha duración total aproximada de 45’ e permitirá a entrada e saída das persoas durante o seu desenvolvemento, a participación dun público amplo e diverso e vincular a arte e a solidariedade co tempo de lecer de toda a familia.