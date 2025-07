As rúas de Compostela énchense nun Día da Patria no que o BNG saca peito por non ter casos de corrupción

Nun día completamente estival, no que o sol xa quentaba en Santiago ás 12 da mañá, milleiros de persoas encheron as rúas da cidade, como é habitual cada 25 de xullo, na manifestación polo Día da Patria que organiza o BNG. Gaitas, pandeiretas e multitude de bandeiras transitaron a zona nova e o casco vello da capital galega, nun percorrido que comezou na Alameda e ao que tivo o seu fin na Praza da Quintana.

A simaxes do Día da Patria do BNG en Compostela / Jesús Prieto

"Quen queira, que non, Galicia é unha nación" e "aquí está, aquí se ve a mocidade galega en pé" foron algúns dos cánticos máis repetidos nunha mobilización que transcurriu sen incidentes e na que, máis alá das estreleiras, deixaronse ver multitude de bandeiras palestinas.

"Paga a pena loitar por Galicia". Con estas palabras a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, antes do inicio da mobilización, chamou a ampliar a base social da formación que "quere ser a casa común de todos os galegos e galegas". Lanzou, ademais, un guiño á situación actual da política estatal, sacando peito por un BNG "que nunca tivo un condenado por corrupción e que serve coas mans limpas".

Pasada algo máis dunha hora dende que os manifestantes partiran da Alameda, Pontón tomou a palabra nunha Praza da Quintana que a recibiu entre gritos de "BNG" e na que remarcou que "a patria é o que construímos cada día". Xa con anterioridade, mentres a xente enchía a praza, a secretaria xeral de Galiza Nova, Marta Gómez, pronunciara un discurso no que estivo presente a negativa contra a celulosa que a empresa portuguesa Altri quere implantar en Palas de Rei, así como a denuncia "ao xenocidio en Palestina".

A xefa de filas do BNG incidiu en que Galicia "é unha nación nun mundo que está cambiando de xeito acelerado", polo que as decisións que se tomen agora "marcarán de forma profunda o futuro". "Nós temos esperanza e confianza", alegou Pontón, á vez que "é necesario ter a valentía de denunciar ese escuro futuro ao que nos queren levar os dirixentes europeos co apoio entusiasta do bipartidismo parasitario".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tivo tamén protagonismo no discurso de Pontón, que o acusou de "someter ao mundo ao seus intereses". Neste sentido, denunciou a "barbarie que Israel ten para bombardear Palestina", algo que sucede "mentres a Unión Europea mira para outro lado".

Xa en clave estatal, Pontón mostrouse crítica "coa triade coa que se sustenta este réxime, a Coroa, o PP e o PSOE", que "se tapan uns aos outros". A Medalla de Galicia entregada á princesa Leonor tamén foi obxecto de crítica, reforzando a posición da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de non acudir: "Grazas por manter a dignidade".

"Galicia merece moito máis que un goberno do PP que empeora a vida da xente", sinalou. A "depredación eólica", a privatización da sanidade pública ou a "deriva antigalega que ten a súa máxima expresión coa lingua", foron algunhas das cuestións sobre as que puxo o foco.