Tres propostas para saborear Santiago no Día de Galicia

En plena celebración das festas do Apóstolo, Santiago vibra con música, tradición e bulicio nas rúas. Pero entre concerto e procesión, tamén cómpre facer unha pausa para comer ben, brindar ou simplemente desconectar. Estes son algúns locais que paga a pena descubrir —ou redescubrir— durante estes días grandes da cidade: espazos con personalidade propia onde a gastronomía e o ambiente van da man.

Bar La Tita

Na rúa Nova, 46, en pleno corazón de Santiago, está La Tita, un nome que se fixo lenda grazas á súa tortilla: xugosa e pouco feita, xa é todo un ritual para moitos composteláns e visitantes. Pode pedirse en ración enteira, media ou completa, e é sen dúbida a raíña da casa. A súa carta inclúe tamén clásicos moi demandados como os chipiróns, o raxo, a zorza ou as croquetas caseiras. Cunha cociña en funcionamento dende as 9 da mañá ata as 23.30, é unha parada obrigada para picar algo ou cear sen présas durante os días máis intensos das festas.

A Nave de Vidán

Na Avenida da Mestra Victoria Míguez, 44, algo máis afastado do centro histórico de Santiago, atópase A Nave de Vidán, un espazo versátil que combina restaurante, café-bar e sala multidisciplinar. Os produtos frescos do mercado local son a base dunha carta que reinterpreta a tradición culinaria galega con matices contemporáneos. Ideal para tomar un viño ou unha cervexa ben tirada acompañada dunha boa tapa, ou para gozar dun prato clásico cun aire renovado.

O Rei do Bocadillo

Na rúa Rosalía de Castro, 23, atópase O Rei do Bocadillo, un clásico de Santiago que fai honra ao seu nome. Co seu ambiente informal e dinámico, este local é perfecto para quen busca comer ben e sen complicacións. As súas especialidades son os bocadillos preparados ao momento con produtos frescos —entre os que destacan o de tortilla e o de xamón asado— e os seus polos asados, saborosos e sempre no punto. A carta complétase con pratos combinados e tapas tradicionais como unhas croquetas que non fallan. Un lugar ideal para recargar forzas durante as festas cun sabor auténtico e sen artificios.