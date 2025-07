Verán deportivo e de lecer no Multiusos Fontes do Sar

O Multiusos Fontes do Sar celebra o seu campus de verán para nenos de 4 a 16 anos, do 23 de xuño ao 5 de setembro, en quendas semanais. O horario principal é de 8:45 a 14:30 horas, con servizo ampliado e comedor ata as 16:00 horas. O programa inclúe piscina descuberta, deportes, obradoiros, xincanas e excursións, con temáticas semanais variadas.

A piscina, agora descuberta, abre con horario de 11:00 a 21:00 horas, e adapta a cuberta segundo o tempo, deixando de estar climatizada.

Tamén se ofertan cursos intensivos de pádel e tenis en quendas de xullo e agosto, con horarios específicos e inscricións abertas para abonados e non abonados desde xuño.