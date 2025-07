Por que se celebra o Día de Galicia o 25 de xullo?

«O día de festa comeza en Sant-Iago. A Berenguela tanxe o seu grave sino de bronce para anunciar a festividade do Apóstol(...). Pero hoxe anuncia algo máis que unha festa litúrxica no interior da Catedral (...) capaz de dar envexa á mesma Basílica de Roma. Hoxe as campás de Compostela anuncian unha festa étnica—filla cicais dun culto panteísta anterior ao Cristianismo—que ten por altar a terra-nai».

Estas verbas pertencen a unha das figuras máis ilustres da cultura galega, Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, máis coñecido como Castelao. Trátase dos primeiros parágrafos do seu discurso ‘Alba de Gloria’, pronunciado un 25 de xullo de 1948 desde o seu exilio en Bos Aires. Xa entón, aquela data considerábase o día grande de Galicia e, de feito, a súa orixe remóntase case trinta anos atrás. Porén, a súa oficialización pola vía institucional non chegaría ata o ano 1979.

Unha orixe relixiosa e unha historia de identidade

Pero comecemos polo principio. A efeméride coincide coa festividade do Santiago Apóstolo. O 25 de xullo foi establecido así coma un día de celebración relixiosa, sen concretarse ben nos arquivos históricos por que foi elexido xustamente esa data.

Con todo, dando un salto no tempo ata o século XX, a efeméride adquiriu un tinte reivindicativo. Nos anos 20, as Irmandades da Fala decidiron marcar o día coma o da patria galega. Chegamos entón a ese 25 de xullo de 1948, cando Castelao, membro destacado das Irmandades da Fala e a Xeración Nós, pronunciou un alegato político e poético desde o exilio a prol da defensa de Galicia.

Declaración institucional

O 25 de xullo non pasou a ser unha data ‘oficial’ ata que non rematou a ditadura. Tras a morte de Franco no 75, as manifestacións e celebracións polo día de Galicia comezan a tomar as rúas o 25 de xullo dos anos posteriores. O primeiro presidente da Xunta preautonómica, Antonio Rosón, tamén acolleu a data para festexar o Día Nacional de Galicia.

Finalmente, o 1 de xaneiro de 1979, o DOG publicou o decreto polo que se declaraba Día Nacional de Galicia o 25 de xullo. Na actualidade, a data é festivo autonómico e mantén o seu carácter reivindicativo á par que festivo. Os actos máis importantes celébranse cada ano en Santiago.