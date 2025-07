Goretti Sanmartín: «Este goberno veu para ter continuidade, chegou para quedar»

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, afronta o ecuador da lexislatura co PSOE dividido dende que a dirección do partido decidiu expulsar os concelleiros Gonzalo Muíños, Mila Castro, Mercedes Rosón e Marta Álvarez, pola súa desobediencia á abstención na votación sobre a regulación das vivendas de uso turístico –VUT–, á que votaron a favor. En conversa con EL CORREO GALLEGO, a rexedora fai balance destes dous anos de goberno e aborda o que queda por diante na lexislatura.

Hai agora dous anos, un mes e cinco días que tomou posesión como primeira alcaldesa de Santiago. En que cambiou a cidade neste tempo?

Penso que é evidente que desde que o BNG está no goberno houbo un cambio total. Despois, non só deste mandato senón dun proxecto que para nós é para máis anos, vai ser un antes e un despois. Fomos capaces de desbloquear algúns asuntos que estaban paralizados: a parcela de Peleteiro é un deles, as vivendas de Xoán XXIII en colaboración coa Xunta. Conseguimos facer o imposto de estadías turísticas, situar que o fundamental son as persoas que viven e que residen aquí. Tamén imos a cambios importantes en urbanismo, tanto coa regulación de pisos turísticos, como a cuestión de protección do pequeno comercio ou a posibilidade de sacar a poxa pública aqueles edificios que estaban en ruínas. Creo que tomamos decisións moi valentes, sempre algunha delas pode ter resistencia inicial, mais veñen para quedar. Estamos tamén nun período de festividades e conseguimos facer esa Alba de Compostela, que significa orgullo de cidade, de pertenza e de recoñecemento a persoas compostelás que levan tempo traballando pola cidade. Dentro dun modelo de festas que apostan por integrar persoas e proxectos artísticos de calidade a nivel internacional, e ao mesmo tempo potenciar a música galega e local. Conseguir todo isto, nun prazo de dous anos, creo que é algo moi relevante, algo que marca unha cidade que vai ser diferente antes e despois deste BNG, deste goberno bipartito, que veu para ter continuidade, que veu para quedar.

Cre que a cidadanía percibe estes cambios dos que fala?

Creo que percibe clarisimamente que houbo un cambio. Continúo tendo moito feedback de xente que está contenta, satisfeita co que se está facendo, aínda que todos saibamos que hai cousas que aínda están no ‘debe’, porque as cuestións administrativas son moi lentas, uns trámites moi garantistas e o Concello de Santiago ten falta de recursos humanos. Así e todo, creo que o conxunto da poboación percibe que hai un antes e un despois de nós chegar ao goberno.

Para quen non perciba ese cambio, cal diría que é a diferenza, por exemplo, entre o Goberno de Bugallo e o de Sanmartín?

Hai unha cuestión que é fundamental: a valentía política. Estar disposta a tomar decisións con coherencia, a non dicir que si porque si, non ter que someterse a unha certa hipocrisía política. Saber estar nos sitios que tes que estar institucionalmente e ter rigor, pero ao mesmo tempo demandar ao presidente da Xunta que reúna o Consello da Capitalidade e dicir que está discriminando Santiago de Compostela, algo que reclamamos xa na oposición. O certo é que o presidente da Xunta tivo que recoñecer que Santiago estaba discriminada, e foi capaz despois anos de decidir que había que incrementar ese recurso, aínda que non cumpriu a promesa de convocar o Consello de Capitalidade. Deberíamos recibir 8 millóns de euros, cando recibimos 2,4 millóns, pero entendemos, que non se pode dar un salto grande ni nun ano nin en dous. Ese actuar con valentía tomando decisións que ás veces non son de todo populares pero que sabemos que hai que tomalas coma o feito de que o rexistro de soares, unha ferramenta que estaba activada dende había moito tempo pero na que sempre caducaban os expedientes, por primeira saíron a poxa eses inmobles. Aí hai unha mensaxe: queremos que sexa unha ferramenta que se utilice para visibilizar que non pode haber edificios en ruínas porque entendemos que hai que cumprir coa función social que ten a propiedade. Isto demostra valentía, mirar a medio e longo prazo e decidir que hai cousas que igual non vemos agora pero que si se van ver, non neste mandato, pero si no mandato seguinte. Isto é unha diferenza substancial. E tamén o BNG ten máis que demostrado que non houbo ningún caso de corrupción nos seus 40 anos de vida. Non todas as políticas son iguais, podemos velo aquí co imposto sobre estadías turísticas, somos pioneiros, conseguimos que a Xunta o aceptase e agora outros concellos están petando á porta e dicindo: «Tamén queremos facer isto». Ou a declaración de zona de mercado tensionado.

Cales son os proxectos que a veciñanza vai ver materializados proximamente?

Imos rehabilitar vivenda, incrementaremos a cifra de pisos que van ao mercado residencial, algo tamén moi relevante, no que estamos a traballar de maneira dura e intensa. Temos pendente o transporte colectivo, un grande contrato que nos queda por sacar, pero que entra neses compromisos, neses retos que queremos que sexan realidade neste mandato. Traballamos de maneira intensa porque a xente de Santiago merece un bus nocturno, mellores liñas, frecuencias e liñas alimentadoras do rural... E tamén estamos con todo o traballo de mantemento da cidade para que estea coa calidade que merece a xente de Santiago.

Logo de tomar posesión como alcaldesa asumiu a materia de igualdade, de xeito transversal, que cambios está vendo a cidadanía respecto doutros momentos?

Constituímos a Comisión Interinstitucional da Violencia de Xénero, que non se reunía dende había anos, creamos grupos de traballo para facer un seguemento dos casos de denuncia relacionados co Vioxén e outro de formación orientado a facer intervencións didácticas pensadas para xente máis nova. Tamén constituímos o Consello Municipal das Mulleres e dentro del creamos a subcomisión especial LGBTI. Fixemos unha aposta moi clara polo CIM coa adaptación da Casa Xohana Torres como lugar de actividades e coa creación do servizo de asesoramento LGBTI. Fixemos actos de memoria histórica relacionados de maneira directa coas mulleres, como as xornadas do Patronato de Protección á Muller. Feminizamos os espazos públicos co nomeamento da praza Pilar Pereira en pleno centro histórico e estamos a traballar para denominar outra praza Luz Fandiño, na zona de Sar, unha rúa para Rosa Basabe... Temos que conseguir que haxa referentes femininos e iso tamén ten que ver con escoller mulleres para dar o pregón: Leilía, Lucía Freitas, Blanca Millán. E quixera mencionar que os recoñecemento do 8 de marzo a oito mulleres, fomos nós quen o incorporamos ao Libro de honras e condecoracións do Concello.

En relación coa Xunta falaba da capitalidade, hai cousas nas que se avanzou coma o aparcamento do CHUS, pero a taxa turística ou a declaración de zona tensionada desvelan aínda certo «enfrontamento»...

A Xunta está a tomar decisións que creo que non son acertadas. O lóxico sería que o imposto de estadías turísticas fose de carácter autonómico e que a propia Xunta o xestionase a través da Atriga. É inexplicable que diga primeiro que non, logo que si pero só para Santiago... Pero foi cambiando, porque se decatou de que todo o mundo estaba de acordo coa taxa turística, mesmo moitos sectores sociais que poden apoiar o PP. Finalmente acabará sendo, pero tivemos que facer dous proxectos de lei, diferentes propostas que traballamos nós sós... Hai unha posición da Xunta que parece moitas veces o que busca é poñernos as cousas difíciles aos concellos, igual que acontece coa declaración de mercado residencial tensionado. O problema da vivenda é unha das cuestións que máis preocupan ao conxunto da poboación. Observo por parte da consellería unha aposta pola nova vivenda de protección, para nós é insuficiente porque cremos que hai que apostar pola rehabilitación. Para a declaración de mercado tensionado Santiago presentou un proxecto sólido e rigoroso, con moitos datos, do IGVS e doutra plataforma e só cos datos do instituto dá de sobra para esa declaración. Esperamos que a Xunta recapacite ao revisar a nosa resposta ás cuestións que apuntaba do noso informe, que se lle remitiu o mércores. Creo que ninguén entendería neste momento que a Xunta non apoiase estas declaracións. Pero todo isto non significa que haxa peores relacións coa Xunta, nós mantemos as lóxicas relacións institucionais, de colaboración entre administracións, pero sabemos que hai cuestións nas que a Xunta debera ser unha panca de facilitación para os concellos e que debera reforzar servizos coma por exemplo o SAF, Santiago pon máis da metade do que custa o servizo. Tamén saíron cuestións positivas: a Fundación do Pateón de Galegos Ilustres, o convenio co CHUS, pero cando se nos discrimina, e creo que Santiago é discriminada, hai que dicilo.

Houbo un cambio moi importante na Corporación: a ruptura na bancada socialista. O líder do PP local, Borja Verea, sempre fala da unión tripartita que gobernou Santiago tres décadas... Corre risco esa alianza?

Creo que non é adecuado falar de 30 anos de goberno en conxunto. É certo que o BNG formou parte do cogoberno da cidade pero tamén é a primeira vez que chega ao goberno tendo a alcaldía. Por outro lado creo que é moi de agradecer que haxa unha serie de concelleiros dispostos a apostar por unha transformación social, neste caso impulsada polo BNG e creo que é lóxico, foi o que dixo a maioría da poboación de Santiago. Penso que continúa habendo moito de frustración no portavoz do PP por non chegar a ter a maioría suficiente para gobernar.

Para rematar, teño escoitado que á alcaldesa lle gusta oficiar vodas...

Creo, a verdade, que ese é un momento moi agradable, moi bonito, porque ademais coñeces a historia de por que a xente casa. Hai xente que vén polo Camiño e logo decide casar aquí, xente que veu pola foto coa Catedral, persoas que levan toda a vida xuntas e agora deciden casar por circunstancias diversas... Ademais neste momento hai parellas de todo tipo e creo que son momentos moi especiais. A verdade é que me gusta.

Falaba do Camiño, da Catedral... Quen casa mellor: Goretti Sanmartín ou Francisco Prieto?

Cada un casa á súa maneira, pero teño que dicir que me gustan moito as intervencións que fai o arcebispo de Santiago en todos os lugares onde o escoitei falar. Penso que é unha persoa que ten unha formación moi boa, que le ben e iso nótase moito, non quero dicir que teña boa dicción, senón que a cultura do que estudou, do que leu, realmente empapouno. É capaz de conmover coas súas palabras, e non todo o mundo o consegue. Así que supoño que el tamén casa moi ben (Risas). Teño claro que el o fai con moitísima convicción porque tamén é unha gran persoa.

Nesa cordialidade persoal que parece que hai... Asistirá a alcaldesa algunha vez á Ofrenda?

Ao arcebispo téñolle que agradecer que entedese dende o primeiro momento a miña decisión. Creo que a separación de poderes é algo importante e unha cousa distinta é a cordialidade, o respecto. Estamos na Ofrenda, o Concello de Santiago representa a cidade ese día aquí, nos actos da praza do Obradoiro e considero que se entende perfectamente non entrar ao acto relixioso.

«O noso prazo é resolver neste mandato o contrato dos buses»

Unha das cuestións máis enquistadas do Concello de Santiago é o novo contrato do transporte urbano. En que situación está e cal é o horizonte que marca o Goberno local?

O contrato do transporte é complexo. Tivemos que decidir partir de cero porque non valía o que estaba preparado, cuestións normativas, e tamén estivo o tema de que o contrato anterior non puidese seguir adiante. Adoptamos unha liña, estudamos sentenzas que están saíndo continuamente... Pero temos que recoñecer que estamos demorando máis do que quixéramos, máis do previsto en todo caso. Agora estamos rematando os últimos detalles para poder facer esa licitación e esperemos que unha vez afinados os detalles dende o punto de vista técnico, unha vez que decidimos mudar a fórmula e non ir por unha concesión senón por un contrato de servizos, daremos paso á licitación e teremos que agardar que se presenten as ofertas para logo facer a adxudicación. O noso prazo é que neste mandato quede resolto e pensamos que ao final esta demora vai ser positiva porque conseguimos un proceso moito máis garantista nun terreo onde non só hai que revisar sentenzas doutros lugares e cambios normativos, senón que tamén o Concello tivo experiencias doutros gobernos que non conseguiron sacar o contrato adiante.

Este contrato é materia de Mobilidade, do edil de Compostela Aberta –CA–Xan Duro. Pode ser unha ferida no pacto bipartito ou goza de boa saúde?

A saúde do bipartito é magnífica, para nós non hai concelleiros do Bloque ou de CA senón concelleiros que levan unha ou outra área. Dende a Alcaldía hai un seguemento de contratos coma o dos buses, de cuestións importantes nesa e noutras áreas, un seguemento regular e un diálogo continuo. O compromiso entre o BNG e CA ten unha saúde magnífica, non só temos moi boa relación senón unha total confianza política e todas as reunións se abordan semanalmente coa presenza de todos os concelleiros.

E xa que hai esa magnífica saúde, está enriba da mesa a posibilidade de concorrer xuntos nunha lista os membros do Goberno local ás eleccións de 2027?

O BNG hai moito tempo que ten aprobado polos seus organismos de dirección que vai concorrer ás listaxes electorais con esas siglas. Por suposto falta moito tempo para falar da conformación desa lista, pero insisto: baixo as siglas do Bloque Nacionalista Galego, que ten un proxecto transformador mirando o Santiago da próxima década, porque como dicía, viñemos para quedar. Hai un antes e un despois, medidas transformadoras, semente de futuro e nesa liña seguiremos traballando.

«Confío en que os edís que apoiaron a miña investidura van estar á altura»

Nas últimas sesións plenarias deu a sensación de que houbo un cambio de actitude por parte do PSOE e dos non adscritos. Corre risco a gobernabilidade do Compostela?

Non creo que corra risco a gobernabilidade. Durante este longo proceso seguimos traballando, empezando proxectos, non houbo parálise. Levamos dous anos nos que o goberno en minoría aprobou os orzamentos, un planeamento da parcela de Peleteiro, un cambio urbanístico para que se poida protexer o comercio tradicional e frear as tendas de souvenirs. É verdade que ás veces nos plenos as posicións se endurecen, creo que ten máis que ver con cuestións de enfrontamentos internos que co goberno. Conforme vaia andando o tempo tamén as posicións se tranquilizarán. Poremos todo o diálogo necesario, faremos un especial esforzo porque todo o mundo teña toda a información. É responsabilidade política que se poña como primeiro elemento favorecer a veciñanza, ninguén podería soportar que houbese algún grupo que pensase que é máis lóxico que as pelexas internas ou o ruído leven a que proxectos importantes para o concello queden sen resolver. Confío plenamente en que os edís que formaban o grupo que apoiou a miña investidura van estar á altura das circunstancias.

Como definiría o papel de cada portavoz dos outros grupos da Corporación?

O papel de Borja Verea foi o do non polo non, a oposición constante a calquera proxecto. E se se quere afondar un pouco máis, para min é algo triste non pedir no Parlamento galego e non esixirlle á Xunta o que é necesario para Santiago. Moitas veces dise valedor dos intereses de Santiago, que os defende, non me parece que sexa certo. Gonzalo Muíños, nestes anos, foi unha persoa que estivo facilitando o que podía ser unha transformación social no concello, apoiou que fosen posibles os orzamentos e determinadas medidas dende o punto de vista urbanístico que creo que son boas para o conxunto da cidade e espero que o continúe facendo. Sindo Guinarte é unha persoa tamén con capacidade de diálogo e de chegar a acordos. Entendo que dende a súa representación do Partido Socialista e do papel que tivo dentro do grupo municipal socialista até agora é unha persoa que vai ter esa responsabilidade para conseguir tirar para adiante proxectos que interesan á veciñanza. E María Rozas é unha traballadora nata, unha persoa que fai un seguemento moi importante de todos os seus proxectos en áreas que son fundamentais e esenciais. Todo o que ten que ver cos colectivos máis desfavorecidos, toda a área social. É unha persoa leal e comprometida con este lugar.

Suscríbete para seguir leyendo