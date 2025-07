Sheila Patricia: "La princesa Leonor vino a saludarme tras cantar el himno gallego"

Sheila Patricia da un concierto el miércoles 30 de julio en la Quintana (22 h., entrada libre) dentro de las Fiestas del Apóstol, como hixo en 2021, entonces junto a la Banda das Crechas.Ahora, estará acompañada por Marina Vidal (violín , voces y percusión tradicional), Paula Espada, (ídem) y Yudit Almeida (contrabajo y voces), más cuerpo de baile. Sheila se ríe al preguntarle si aún se codea con la gente normal tras cantar el Himno Gallego en Santiago en el acto del Pazo de Raxoi donde la princesa Leonor de Borbón recibió la Medalla de Galicia.

_En las imágenes de esa solemne cita aparece tranquila pero muy atenta a entrar con la voz tras la intro del gaiteiro...

_Lo de cantar en ese acto ante la princesa Leonor fue toda una experiencia... La princesa me saludó al irse, me dio la mano y me agradeció la interpretación, fue bonito, la verdad, fue cortés, nunca mejor dicho, y fue chulo. Al final una hace su trabajo durante tantos años de manera porofesional que creo que estás preparada para una maratón, si hiciera falta.Algo de nervios siempre tienes pero al inicio, una vez que estás ahí, todo se pasa...

Entre Vilaboa, Redondela y Compostela

_Dice en sus redes sociales que , pensando en Xana, su hija, prevé tomarse un descanso en 2026, ¿da eso un matiz especial a su actuación en la Quintana?

_¡Por supuesto¡ Yo soy de Vilaboa, Pontevedra, mi familai es de Redondela, pero mi ciudad de desarrollo es Santiago de Compostela, al final, soy picheleira de adopción, y mi corazón está muy vinculado a Santiago y va a ser un concierto súper especial porque las Fiestas del Apóstol son las fiestas más simbólicas tanto de Galicia como de Santiago.

_Tiene un repertorio variado, desde tradi con electrónica, a algo de pop, canciones con aire de jazz o swing... ¿qué cantará?

_Ahora estamos rodando con un espectáculo muy bailable, con las canciones del próximo disco, que sale a final de año, y que supone el cierre de esta etapa antes del parón vital que he decidido tomar.Es un modo de darle un regalo a la gente que me sigue desde hace años, para que escuchen las cancioens nuevas la lado de algunos de los clásicos del repertorio, como A moura, Camiño Branco y otros temas que han marcado mi historia y la de la gente que me escucha. Es un repertorio que comienza con lo más intimo pero que es un repertorio de bailar porque, aparte de los músicos, vamos con cuerpo de baile y creo que el espectáculo es muy bonito, muy visual, muy de conectar pero también de bailar.

La importancia del baile

«El baile es una manera de expresión muy bonita, completamente diferente a la musical o el propio canto, es un modo de expresión muy genuino, muy personal... Aunque tú vayas a atado a una coreografía, al final es tu cuerpo y el cuerpo, con todo ese lenguaje no verbal, muchas veces expresa cosas que no podemos decir con palabras... Además, estamos en un momento de expresarse en el escenario, de gente que se atreve a hacer cosas nuevas y ese aperturismo también da lugar a que la gente se pueda animar a bailar en el escenario. Podemos ser de aquí y cantar en galego, podemos bailar también, que no pasa absolutamente nada, non hai que atarse a unha gaita... Todas las formas de expresión son válidas y pueden ir hasta donde cada persona quiera, al final, esto es arte», apostilla Sheila Patricia.