"La ordenanza de la tasa turística es ilegal y esperamos que no se apruebe en el Pleno"

Esteban Iglesias dirige el NH y preside la Unión Hotelera Compostela. La asociación, indica, representa ya al 77% del sector en Santiago. Iglesias se muestra muy crítico con el Concello de Santiago al que acusa de no negociar la implantación de la tasa turística ni tener claro a qué va a destinar los ingresos que se recauden.

¿Por qué se oponen a la tasa turística?

En 2015 se empezó a hablar de la tasa turística con Compostela Aberta en el Concello y después siguió hablándose con el Gobierno de Bugallo. La diferencia es que en aquel momento, aunque estaba muy verde, se nos hizo partícipes, estábamos en las negociaciones. Nos posicionamos en contra por razones económicas. La tasa por el momento sólo se aplica en Cataluña y Baleares. En Santiago en el mes de enero se han cerrado más de 90 alojamientos, eso no pasa en los sitios donde se aplica la tasa. No entendemos cómo para determinadas cosas queremos ser los primeros, cuando faltan muchas cosas por solucionar en la ciudad.

¿Qué cuestiones deberían abordarse primero entonces?

El tema del transporte público es lamentable, los taxis ya sabemos el problema que hay y no es para el turista, es para cualquier persona que quiere desplazarse dentro de la ciudad para ir a un médico, para tener que hacer cualquier recado, y no tiene posibilidad de encontrar taxi. La recogida de basuras es lamentable, el tema de la iluminación del casco histórico es vergonzoso. Arreglemos todo eso antes de implantar una tasa turística. Consigamos que esos 90 hoteles y pensiones no cierren en temporada baja y después podemos hablar de una tasa turística.

La saturación turística preocupa a muchos vecinos ya

Cuando se habla de que el turismo satura el centro histórico, es mentira. Son los visitantes los que saturan el centro histórico. El 80% de los que caminan por la zona vieja no van a dormir en la ciudad. Vienen de las Rías Baixas, todo el mundo que viene de turista a Galicia, viene de visita a Santiago de Compostela. Esto no pasa en Vigo, no pasa en Coruña, no pasa en Lugo. Ese problema de los de los excursionistas, no se va a arreglar con la tasa turística. Los que más pagan, los que más aportan, los que van a un comercio y compran, son los turistas que pernoctan en la ciudad. Se va a penalizar, con la tasa turística, al que más aporta.

¿Creen que va a ser disuasoria, que habrá menos pernoctaciones? Supondrá entre 1 y 2,5 euros por noche.

Nadie va a dejar de venir por la tasa turística. Si le damos a elegir a alguien que va a Barcelona pagar o no pagar la tasa, está claro que prefiere no pagarla. Pero la casuística de Barcelona no tiene nada que ver con la de Santiago. Lo que nosotros decimos es que vas a entrar en una ciudad con tasa, en la que los servicios esenciales no están cubiertos.

El año pasado la Unión Hotelera manifestó su descontento por la falta de grandes actos culturales promovidos desde el Concello. ¿Sigue el malestar?

Si como ciudadano de Santiago pretendes ver un concierto de cierto nivel, tienes O Son do Camiño y los conciertos que organiza la Xunta, por parte del Ayuntamiento no hay ninguno que nos aporte ni una sola noche de estancia en los hoteles. El tema de promoción de la cultura gallega, por supuesto que nos parece adecuado. Pero tiene que haber una cultura diversa. En A Coruña, además de la cultura gallega, resulta que actúan grupos de moda que movilizan a 15.000 personas. Aquí la cultura de ambición ha desaparecido. Todo lo que en realidad debería de fomentarse antes de la llegada de la tasa, no se está haciendo. Lo que nosotros pedimos es que preparen la ciudad, pongan los servicios adecuados y ya hablaremos en otro momento del tema de la tasa, porque no negamos que a futuro va a ser algo generalizado.

¿Apoyan una tasa para los excursionistas?

Deberíamos controlar el número de autobuses que llegan y ponerles una tasa, existe pero es mínima, creemos que se debería de incrementar. El señor que llega y pasa unas horas en la ciudad no aporta nada. El turista sí. Hay tres impuestos municipales, el IBI, el IAE y la recogida de basuras con los que los hoteles ya aportamos a las arcas municipales.

En los últimos meses el sector de la hostelería ha reiterado sus quejas por la falta de diálogo con el Concello mientras Raxoi defiende que sí se habló con el sector

Nos han ninguneado desde el principio. En Unión Hotelera Compostela, gracias a la tasa porque cada vez tenemos más socios, representamos ya al 77% de los alojamientos de la ciudad, ya no solo a los grandes hoteles. No hemos hecho ni una sola reunión de trabajo en la que pudiésemos acercar posturas y llegar a un acuerdo. Eso no ha existido.

La semana pasada sí se produjo una reunión con el sector. ¿Llegó tarde?

Algunos de los hoteles y pensiones que estaban en la reunión del 16 manifestaron delante de la concejala [Míriam Louzao], que era la primera noticia que tenían sobre el tema. Venía con un planteamiento de imposición de que el 31 de julio se implantaba la tasa.

Al final decidieron retrasarla al 1 de octubre ante las críticas generalizadas. ¿Va a haber más reuniones para aclarar técnicamente cómo aplicarla?

Cada establecimiento tiene que adecuar sus medios informáticos, no es cosa del Concello decirnos cómo tenemos que hacerlo. Nos van a exigir a los seis meses que hagamos una declaración responsable y que hagamos el ingreso. No nos van a ayudar absolutamente en nada. Va a ser difícil para los hoteles pequeños. Evidentemente es mejor empezar a aplicarla en octubre que en agosto, porque a 15 días vista el caos iba a ser mayúsculo. Las quejas iban a ser increíbles, a nadie le gusta pagar más por un servicio que ya estaba contratado.

¿A qué debería ir destinada la recaudación de la tasa?

La Xunta aprobó la creación del impuesto que le llaman de estadías turísticas y cada concello tiene que realizar una ordenanza municipal para aplicarlo. El 80% de los ingresos tienen que destinarse al turismo sostenible. El Concello tiene que explicar claramente en qué piensa gastar ese dinero y no lo ha hecho. Creemos que la ordenanza que se aprobó inicialmente y va a volver a ir a Pleno el día 31 no cumple la ley, es ilegal. En Santiago hay una carrera para ser los primeros en aprobar la tasa y cuando se hacen las cosas de prisa y corriendo se hacen mal.

¿Si la consideran ilegal, se platean algún tipo de recurso?

En estos momentos tenemos la esperanza de que no se apruebe en el Pleno.

En las últimas semanas se han reunido con los grupos municipales ¿así os lo han trasladado?

Nosotros esperamos que sea así, lo que va a hacer cada uno de los partidos políticos no lo sabemos.

