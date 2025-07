Tussa incorpora dos nuevas grúas para retirar vehículos mal estacionados en Santiago y un multamóvil eléctrico

La empresa de gestión del transporte urbano en Santiago acaba de licitar la adquisición de dos nuevas grúas para la retirada de vehículos mal estacionados, así como un nuevo multamóvil eléctrico y dos furgonetas para labores de mantenimiento del servicio. Según se recoge en el portal de Contratación Pública de Galicia, la inversión total es de 348.575,59 euros que se dividen en tres lotes. En cuanto a las grúas para la retirada de vehículos, Tussa indica que ha dado a conocer al Concello el estado precario de la flota de vehículos adscritos al servicio de ORA e Guindastre, «vehículos que superan amplamente o período de vida útil e que, ademais, non garanten unha prestación óptima do servizo municipal».

La sociedad municipal urge la renovación de dos grúas. En una primera fase de renovación se ya se había licitado una unidad de grúa, pero el procedimiento había quedado desierto al no recibirse ninguna oferta. Las nuevas grúas deben contar con sistema de arrastre mediante palas automáticas; y deberán permitir la retirada de vehículos y su transporte hasta el depósito municipal.

Los interesados en hacer ofertas deberán garantizar que los vehículos estén entregados en un plazo máximo de un año; y además ofrecer una garantía de dos años sin límite de kilometraje. Se valorará muy positivamente presentar modelos con etiquetas Eco o Cero. El contrato está dotado de una partida total de 219.448,02 euros, con los impuestos incluidos. La determinación de este precio se acordó en base «aos prezos habituais do mercado no momento da presente licitación», según Tussa.

Por otra parte, la licitación del nuevo multamóvil eléctrico cuenta con una partida de 42.975,57 euros. Tussa también informó al Concello del mal estado en el que se encontraban los dos turismos dotados de cámaras que se destinan al control del aparcamiento en zonas de ORA o residentes. El primero ya fue licitado el pasado marzo y de hecho el contrato entonces fue adjudicado. Actualmente, la gestora del servicio de transporte urbano está a la espera de la recepción de este vehículo; que se sumará otro nuevo en base al proceso de licitación que acaba de poner en marcha.

Los vehículos de control de estacionamiento del Concello de Santiago, conocidos como multamóviles, impusieron entre 2023 y 2024 un total de 17.481 sanciones por estacionar de forma incorrecta en la zona de aparcamiento regulado para residentes -zona verde-. En 2024, un ejercicio condicionado por las averías que sufrieron estos vehículos, que les mantuvo inoperativos durante varias semanas, se tramitaron 7.318 multas, mientras que en el ejercicio 2023 el dato superó las 10.000 sanciones propuestas (10.163). Además, las infracciones relacionadas con incumplimientos en zonas de aparcamiento exprés ascendieron a 3.332 en los últimos dos años (1.578 en 2023 frente a 1.754 en 2024).

El Concello de Santiago puso en marcha los multamóviles a finales de 2021, con el PSOE al frente del gobierno local. Tras una fase previa de calibrado del sistema y de labor pedagógica, dos vehículos de control de estacionamiento comenzaban a multar a aquellos conductores que estacionan de forma antirreglamentaria en zonas de residentes, plazas exprés (de quince minutos máximo de parada) y espacios de carga o descarga. El importe de la sanción tramitada a través de los multamóviles asciende a 60 euros, si bien aquellos que se acojan al plazo de abono voluntario de forma inmediata solo pagan 30 euros.

Dos furgonetas para garantizar una prestación del servicio óptima

Tussa también ha informado al Concello de Santiago de la necesidad de incorporar a su flota dos furgonetas nuevas y eléctricas para destinarlas a tareas de mantenimiento y optimizar de esta manera la prestación del servicio público. Según se desprende del portal de contratación de Galicia, para la compra de estos dos vehículos hay una partida de 86.152 euros, con el IVA incluido. Los vehículos deberán tener en su interior un armario para herramientas perfectamente homologado, puesto que la misión de estos coches es solucionar posibles averías del resto de la flota de Tussa, sobre todo de los vehículos destinados al control de estacionamiento en las zonas de ORA y para residentes y las grúas municipales.

Las denuncias relacionadas con la zona ORA ascendieron a un total de 67.769 en los años 2023 y 2024 (34.824 en 2024 y 32.945 en 2023), si bien solo se tramitaron 11.134 (5.554 y 5.580), puesto que el resto ya fueron anuladas por el propio infractor en el parquímetro. «A maioría da xente paga no parquímetro para que non lle chegue despois a multa», señalan desde Raxoi.

Con estos datos sobre la mesa y sumando el número de sanciones propuestas en las zonas ORA (5.554), verde (7.318) y exprés (1.754), en 2024 se tramitaron en Santiago un total de 14.626 sanciones, lo cual supone un descenso de 2.695 multas con respecto a 2023 (17.321), gracias en gran medida al menor número de denuncias en la zona de residentes: 10.163 en 2023 frente a 7.318 el año pasado.