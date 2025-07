Axenda cultural: Que facer hoxe 28 de xullo en Santiago?

Fantastic Negrito trae todo o seu blues até a Sala Capitol

CONCERTO. Fantastic Negrito, gañador de tres premios Grammy, actúa esta noite, ás 21.30 horas, na Sala Capitol (Concepción Arenal, 5). O compositor estadounidense de blues e R&B lanzou recentemente o seu esperadísimo novo álbum, Son of a broken man, un traballo no que resume o seu estilo inimitable, desde contundentes riffs de guitarra ata baladas expresivas, cos xiros inesperados que se converteron na súa marca rexistrada. A sala abrirá as portas unha hora antes do concerto. As entradas teñen un custo de 29 euros.

Gingko Biloba e Patrik García nos concertos do Parque de Galeras

APÓSTOLO 2025. A programación das Festas do Apóstolo 2025 trae esta noite, a partir das 21 horas, un novo espectáculo musical ao Parque de Galeras, desta volta protagonizado por Patrik García e Gingko Biloba. Ás 20 horas na praza de Mazarelos, tocan Jeroen Der Herder, violonchelista dos Países Baixos, e a pianista, tamén neerlandesa, Evelina Vorontsova dentro do ciclo Peregrinos Musicais. Continúa tamén Compostela Cinema, ás 22.30h. na Praza da Veciñanza da Gracia coa proxección de Xustiza artificial, de Simón Casal.

Un ano máis as bandas chegan á Quintana: Día de Padrón en Santiago

Dentro da programación das Festas do Apóstolo celebráse, a partir das 13 horas, o tradicional Día de Padrón en Santiago. No evento, ademais dos actos oficiais entre os alcaldes de ambas as dúas localidades, Anxo Rei (Padrón) e Goretti Sanmartín (Compostela), a Praza do Obradoiro encherase de sonido e ritmo durante os concertos que cada ano protagonizan as bandas municipais de música de Padrón e de Santiago.

As bandas de música de Padrón e Santiago actúan este luns no Obradoiro no Día de Padrón en Santiago / Jesús Prieto

Conferencia sobre a soprano Conchita Badía

CLÁSICA. O programa de Música en Compostela arranca hoxe cunha ponencia a cargo das netas da soprano e pianista Conchita Badía. Unha conferencia coa que descubrir a faceta máis persoal e íntima da que fora alumna e profesora de Música en Compostela. A cita é ás 20:00 horas no auditorio do Conservatorio Profesional de Música de Santiago.