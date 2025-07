Santiago y Padrón afianzan sus lazos históricos

Santiago y Padrón han vuelto a reivindicar sus vínculos históricos como cada año en las fiestas del Apóstol. Ambas corporaciones se encontraron de nuevo ayer en la praza do Obradoiro con motivo de la celebración del Día de Padrón en Santiago. La alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, ejerció como anfitriona e invitó a su homólogo padronés, Anxo Rei Arca, al intercambio de bastones de mando. También se produjo el tradicional intercambio de pendones municipales entre ambos ayuntamientos. Los actos comenzaron con un saludo protocolario frente a la fachada del Pazo de Raxoi, que dio paso a una ceremonia solemne en el Salón Vermello, donde se puso en valor el hermanamiento de ambos municipios desde hace ya sesenta años. Padrón acude a Santiago en el Apóstol; y Santiago va a Padrón durante la Pascua.

La regidora de la capital gallega quiso destacar en su intervención «os innumerables espazos de colaboración» entre las dos villas. «Esta non é unha festa calquera, porque o que estamos a facer é renovar os nosos compromisos de irmandamento entre dous pobos que teñen moita historia en común, moita traxectoria conxunta; e tamén mirar cara o futuro para tratar de construír un futuro de esperanza», apuntó la alcaldesa nacionalista.

«É unha historia afianzada que ten que ver en como as xenten viñan de Padrón a Compostela ao mercado e como as xentes de Santiago ían ao mercado a Padrón, por exemplo; e tamén a toda unha historia que temos en común relacionada con figuras importantísimas, como Rosalía de Castro», manifestó Sanmartín, antes de apuntar que «sepárannos apenas 25 quilómetros que lonxe de ser un abismo é todo o contrario, pois partillamos relato e historia común e a vontade de continuar construíndo vidas máis xustas e libres e avanzando cara a transformación social e a igualdade», remarcó la regidora.

Día de Padrón en Santiago / Jesús Prieto

Por su parte, el alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, quiso agradecer la invitación de la Corporación de Santiago, a la vez que recordó los «fortes vínculos» entre ambos municipios. «Compartimos vínculos históricos como a figura de Rosalía ou tamén empresariais en torno ao Camiño de Santiago, por suposto, pero hai que destacar tamén a colaboración diaria que se vai dando entre municipios, como xa dixen o Día de Santiago en Padrón, porque é importante ter a quen chamar cando xurden cuestións a nivel turístico, por exemplo, xa que temos que conseguir que quenes nos visitan o podan facer cunha calidade garantida». En cuanto a la regulación turística, Rei Arca defendió que «ten sentido porque é un vínculo de concordia, ben necesario nos tempos que vivimos, e pola vertente do traballo diario».

Tras los discursos en el Salón Vermello las corporaciones municipales de Santiago y Padrón salieron al balcón de la casa consistorial para escuchar varias piezas interpretadas por las bandas municipales de ambos concellos. Finalizaron con una interpretación conjunta del Himno de Galicia.

Críticas por la eliminación del Himno Nacional de España

El PP de Santiago ha vuelto a denunciar este lunes que no se haya incluido en el protocolo de los actos del Día de Padrón en Santiago la interpretación del Himno Nacional de España, el cual fue eliminado del guión desde que el BNG y Compostela Aberta asumieron el gobierno local de Santiago en 2023, cuando la decisión ya generó gran polémica. El concejal popular de Santiago Adrián Villa denunció el cambio en el protocolo: «Este ano o BNG tamén tivo alerxia ao himno de España, as bandas municipais non o interpretaron cando o máis importante que nos une, pero que obvian, é o Apóstolo Santiago, patrón do noso país. Nada novo no horizonte!», lamentó el edil del PP.