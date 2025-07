La zona vieja de Santiago pierde otro comercio histórico: Confecciones Sánchez echa el cierre después de 79 años

La sangría de cierres de pequeños comercios en el casco histórico de Santiago no cesa. En los últimos años, negocios como la zapatería Seijas (rúa da Caldeirería), la Sastrería Pepecillo (rúa Nova) o más recientemente Calzados Carmo (rúa das Casas Reais) han bajado la persiana para siempre. Las causas son diversas: la caída de las ventas, la competencia que ejercen las grandes áreas comerciales, el auge del comercio on-line o la falta de relevo generacional. Ahora, le llega el turno a otra tienda emblemática: Confecciones Sánchez, situada en el número 9 de la Algalia de Arriba.

Se trata de un establecimiento con mucha historia. Tal y como explica a EL CORREO GALLEGO su dueño, Daniel Suárez Sánchez, la tienda nació hace 60 años en el número 30 de la Algalia de Arriba, de la mano de su madre, Manuela. Ella ya había regentado un pequeño local en la plaza de Abastos desde 1946. En aquel entonces, la tienda era un espacio modesto, centrado en la moda infantil. Después de trasladarse a su actual ubicación y realizar una reforma, adoptó su nombre definitivo: Confecciones Sánchez.

Daniel Suárez Sánchez, nombrado 'Autónomo del Año en Galicia' en 2020, detrás del mostrador de Confecciones Sánchez / El Correo Gallego

Desde entonces, han pasado seis décadas y Daniel recuerda con nostalgia como fue el primer día que se puso detrás del mostrador: "Empecé con 18 años y ahora tengo 79. No quería estudiar y entonces mi madre me puso a trabajar", explica el que fue reconocido como 'Autónomo del Año en Galicia' en 2020.

Preguntado por qué modelo de cliente ha tenido Confecciones Sánchez y cuál ha sido el secreto de su éxito durante todo este tiempo, Daniel apunta que "más bien ha sido un cliente de mediana edad. Nuestras prendas no están enfocadas para gente muy joven, ya que la ropa de Sánchez no es como la de las grandes superficies... tiene una calidad bastante mejor", y añade que "una atención de tú a tú, y tratar siempre de aconsejar lo mejor posible al cliente, ha sido la clave de tantos años de éxito".

Ahora Daniel, con la edad de jubilación cumplida hace tiempo, relata a este diario su incertidumbre sobre lo que pasará con el amplio local que Confecciones Sánchez ocupa en un lugar privilegiado de la zona vieja compostelana: "Todavía no he puesto ningún anuncio de alquiler para el local, por lo menos hasta que cierre definitivamente. Seguramente será complicado arrendarlo para este tipo de negocio. Igual viene un restaurante o cualquier cosa porque el local es muy bueno, tiene 225 metros cuadrados en un excelente sitio de la almendra del casco histórico".

Local de Confecciones Sánchez en la Algalia de Arriba / El Correo Gallego

Sobre qué vida llevará a partir de ahora, Suárez Sánchez reconoce que siente cierto miedo ante esta nueva etapa: "Tendré que adaptarme como todo el mundo. Pasearé o cogeré alguna actividad. Aunque reconozco que me da miedo ir para casa. Me voy porque tengo mis años, y aunque gozo de buena salud, cualquier día podría pasarme algo y no tengo a quién dejar a cargo del establecimiento", explica.

Grandes descuentos de liquidación

Con carteles que ya señalan desde hace días descuentos del 50% en todas sus prendas, Confecciones Sánchez cuenta todavía con mucho género, tanto de verano como de invierno, a precios muy competitivos en esta época de rebajas, por lo que Daniel todavía no tiene fecha concreta para su jubilación: "Espero recuperar lo máximo que pueda de todo el stock que tengo en la tienda y en el almacén, por lo que el cierre definitivo todavía está por ver cuándo se hará", concluye.