Lestegás: «Os datos do IGVS abondan para xustificar a declaración de zona tensionada»

O concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, compareceu este luns en rolda de prensa no Pazo de Raxoi para dar conta do escrito remitido ao Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), o pasado mércores, en relación co requerimento de emenda deste último ao estudo presentado polo Concello de Santiago para solicitar a declaración de todo o termo municipal como zona de mercado residencial de alugueiro tensionado.

O edil debullou punto por punto algún dos contidos do estudo e as correccións requiridas dende o organismo dependente da Xunta de Galicia e asegurou que:«Se a análise da situación de tensionamento do mercado residencial se reducise a unha mera recompilación de datos estatísticos oficiais, a que era a administración competente para declarar era o IGVS, podería declarala facilmente sen a participación deste concello».

Facía así referencia Iago Lestegás a unha das consideracións remitidas dende o organismo autonómico que restaba valor á análise realizada polo Grupo de Estudos Territoriais da Universidade da Coruña (UDC) e citou textualmente o remitido dende o instituto de vivenda: «En ningún caso cabe equiparar un traballo académico á declaración dun ámbito como zona de mercado residencial tensionado coas consecuencias que isto comporta». Para Lestegás, «isto é unha observación sorprendente, a Xunta cuestiona o traballo feito por un grupo de investigación de referencia competitiva e recoñecido prestixio».

Ademais, dende o IGVS cuestionábase o uso non só de datos do propio instituto senón tamén dunha fonte non oficial, o portal Idealista. «A diagnose inclúe unha exhaustiva fundamentación metodolóxica en datos estatísticos procedentes de fontes oficiais e non oficiais e é, precisamente, esta análise conxunta, integrada e comparada, de datos oficiais e non oficiais, unha das súas fortalezas», asegurou o concelleiro, que tamén destacou que na resposta remitida ao IGVS se ratifica «punto por punto a solvencia do traballo realizado pola Universidade da Coruña e polo Concello de Santiago». O responsable de Urbanismo insistiu en que «a análise comparada evidencia con claridade e de forma incuestionable que calquera dos indicadores relativos ao mercado de alugueiro, medido con datos oficiais e non oficiais, xustifica a declaración de todo o municipio como zona tensionada».

Os datos

O edil Iago Lestegás fixo referencia aos datos presentados, o primeiro deles referido aos indicadores do custo medio do alugueiro e dos gastos básicos en relación coa renda media dos fogares. «A Lei polo dereito á vivenda establece ese limiar no 30%, se supera ese limiar o municipio estaría tensionado» e segundo o informe presentado para solicitar esta declaración «tanto os datos recollidos polo IGVS coma por Idealista» cifran a porcentaxe de Santiago no 30,1%.

Ademais, o concelleiro fixo referencia a outro indicador, desta volta en relación coa variación do prezo do alugueiro nos últimos cinco anos, onde o estudo da UDC compara datos de fontes oficiais e non oficiais e asegurou que «De feito, segundo os datos do IGVS o prezo medio do alugueiro en Santiago de Compostela medrou un 40,5% entre 2019 e 2024».

Fronte a esta porcentaxe, o concelleiro Lestegás referiuse á Lei polo dereito á vivenda que «di que o mercado estará tensionado se o incremento do prezo medio do alugueiro nos últimos cinco anos supera en tres puntos porcentuais o incremento do IPC –Imposto de Prezos ao Consumo–, que agora é do 20,9%».

Mesa sectorial

Iago Lestegás finalizou a súa intervención facendo referencia ás consideracións do IGVS sobre a achega de medidas correctoras que inclúe o estudo da UDC. «Fai unha serie de observacións subxectivas, xuízos de valor que non corresponden a un procedemento administrativo», asegurou para defender tamén que «este Concello elaborou ese proxecto específico con medidas correctoras porque así o esixe a Lei de vivenda de Galicia».

O edil ratificou que a maioría das entidades integrantes da mesa sectorial «avaliaron moi positivamente o contido desta medidas correctoras», e logo de preguntarse, «para que nos obrigan a ter unha mesa sectorial se despois as súas medidas non son consideradas?» afirmou, unha vez máis que «non existe razón para retrotraer o procedemento e non hai ningún motivo de dúbida xurídica para paralizalo».

O Goberno local prevé aprobar a taxa no pleno do xoves. / Antonio Hernández / Antonio Hernández Rios

Aprobación da taxa turística

A preguntas da prensa, o edil de Urbanismo, Iago Lestegás fixo referencia á votación da ordenanza do imposto de estadías turísticas que se presentará á consideración do pleno este xoves 31 de xullo.

Ante as críticas dunha parte do sector da hostelaría, que se nega a asumir a a taxa turística e que mesmo cuestionaba a legalidade desta medida, o concelleiro reafirmouse en que o expediente «conta con todos os informes técnicos e xurídicos necesarios e fíxose con moitísima participación das entidades do sector».

Ante a dúbida de se a aprobación contará con apoios suficientes para saír adiante, ao recibir tamén a crítica da oposición por non ser «unha medida consensuada co sector», Lestegás asegurou, «teño claro o que vou votar» e fixo referencia a unha recente viaxe a París: «Paguei oito euros, non entendo que aquí esteamos así a estas alturas».