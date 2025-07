Medicina: Rueda avala el modelo actual pero el Chuvi quiere ya el segundo ciclo

La polémica que envuelve el proceso abierto para la descentralización del grado de Medicina en Galicia sigue sumando capítulos. La publicación del convenio entre el Sergas y la Universidade de Santiago (USC) por el que toda la infraestructura sanitaria de Galicia quedaba adscrita a la facultad única de Medicina, la USC, echó sal en la herida de un debate que ha ido recrudeciendo las posturas desde que el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, anunciase su intención de implantar el grado en 2027.

En la jornada de este lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, salió al paso del malestar que ha suscitado este movimiento, que en la UDC entienden como la «apropiación» del Chuac por parte de Santiago y que en el propio hospital coruñés recibieron, internamente, con preocupación y alarma compartidas por varios profesionales. Tras el Consello da Xunta, Rueda defendió el concierto que permitirá adscribir todos los centros del Sergas al Grado en Medicina en Santiago. No obstante, afirmó que «no significa dar nada ni exclusividad de nada». El presidente gallego señaló que este concierto se «actualizará« para «reflejar una realidad», que es que «ahora mismo hay una sola Facultad de Medicina» cuyos estudiantes, en los últimos cursos, «reciben docencia clínica» en diferentes centros del Sergas. Por ello, Rueda defendió que ese concierto «tiene que haberlo» para garantizar el «funcionamiento» de la parte práctica del grado, en la línea de la descentralización acordada entre las tres universidades en el año 2015 e insiste en que los hospitales no son «propiedad» de una universidad o una facultad. «Son titularidad de la Xunta, que los pone a disposición para la mejor docencia y preparación de los futuros profesionales de Medicina», destacó el presidente de la Xunta, que avanzó que las universidades de A Coruña y Vigo tendrán que firmar sus respectivos convenios con el Sergas y, en este contexto, adscribirán «los centros que procedan» a sus titulaciones sanitarias.

Aunque en un principio el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, se alineó con la posición de la Xunta y la USC a la hora de reivindicar el cumplimiento de los acuerdos de descentralización de la docencia clínica, la semana pasada dio un paso al frente y anunció que, si no se llega a un consenso y A Coruña mantiene su apuesta, reclamará el título para Vigo, aunque su apuesta inicial es una titulación universitaria entre las tres. Y esta semana se han unido a la pretensión también los jefes de servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), que han demandado que la ciudad olívica imparta el segundo ciclo de Medicina, o, en su defecto, se sumarán a la batalla para reclamar la facultad. «Vigo quiere dar docencia de Medicina», coinciden los jefes de servicio del Chuvi consultados. Y ya no están dispuestos a seguir esperando ni confiando en promesas vagas. No van a aceptar otra cosa que no sea alcanzar este objetivo, sea por la vía que sea. Ven más razonable una descentralización real y efectiva para impartir en Vigo el segundo ciclo de forma íntegra, con peso proporcional en el profesorado y unos plazos claros y definidos. Y si la USC no accede, aunque no lo ven lo más eficiente ni lo más rápido, no descartan dar la batalla por la facultad.

Aunque empiezan a surgir voces que advierten que hay que pedirla ya, en el complejo hospitalario vigués hay un importante consenso en cuanto a que lo «más razonable» es una descentralización real de los tres últimos cursos. De esta opinión es la jefa del Servicio de Cirugía General y presidenta electa de la Asociación Española de Cirugía, la doctora Raquel Sánchez. Propone un modelo similar al de la Complutense de Madrid, con cinco hospitales asociados. «A partir de cuarto, los alumnos deciden a qué hospital van y hacen el resto de la carrera en él», explica. «Aquí podemos impartir la docencia con la misma calidad que la están recibiendo en Santiago o incluso mejor, porque allí, ahora mismo, hay demasiados alumnos», defiende la cirujana, que está en proceso de acreditación docente porque, indica, hasta ahora, «solo salían plazas específicamente para Santiago» para dar teoría.