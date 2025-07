Raxoi aproba o proxecto para a naturalización da lagoa do Auditorio e restauración fluvial do río Corgo

A xunta de goberno local aprobou este luns a documentación técnica de dúas actuacións incluídas no proxecto Entre Sar e Sarela, que conta cunha axuda do 95% procedente do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea - Next Generation (PRTR).

Deste xeito, obtivo luz verde o proxecto básico e de execución para a recualificación e recuperación ambiental da área verde no barrio de Cornes, redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Eliseo Quintero Feal, que terá un prazo de execución de 6 meses e un orzamento de 175.468,51 € (IVE incluído).

O obxectivo principal desta intervención é recuperar e renaturalizar unha zona moi degradada, mellorando o estado de conservación dos hábitats e devolvéndoos á súa forma tradicional. Co fin de restaurar ecoloxicamente o humedal, eliminaranse elementos que lle restan naturalidade e impiden o desenvolvemento do hábitat lagunar, adecuando a topografía coa creación de áreas deprimidas que poidan anegarse en primavera ou outono e permitan o refuxio de anfibios.

Para mellorar a calidade da auga da lagoa construirase un biofiltro ecolóxico. Ademais, retiraranse especies exóticas e invasoras, eliminaranse elementos artificiais e árbores mortas e recuperarase a vexetación autóctona. Crearanse pequenas illas de plantas leñosas separadas por espazos abertos con herbáceas.

Outras das actuacións previstas é a eliminación do aparcadoiro irregular, que se suma á mellora dos camiños e á creación dunha senda rodeada de vexetación amigable para as bolboretas. Co fin de mellorar a experiencia das persoas que percorran a zona, instalaranse bancos en puntos estratéxicos ao longo desta senda. Tamén se incorporarán caixas para que aniñen os paxaros, hoteis de insectos e outros refuxios faunísticos.

Na xunta de goberno tamén foi aprobado o proxecto para a naturalización da lagoa do Auditorio, restauración fluvial do río Corgo e mellora ecolóxica das áreas verdes contiguas. O ámbito desta actuación está conformado pola área que conforman tres tramos diferenciados do río Corgo, sumando un total de 26.500 m2, en contacto co anel verde exterior da cidade. Esta zona abrangue a área verde do Auditorio de Galicia, a Finca de Lois e o parque do burgo das Nacións.

O obxectivo é incrementar a biodiversidade urbana autóctona e crear novos hábitats, permitindo a presenza de especies de fauna local, e transformando un conxunto de espazos verdes illados nunha área nodo dentro da estratexia de infraestrutura verde.

Os traballos implican a modificación dos límites da lámina de auga da lagoa do Auditorio, que se reduce para dar lugar, nos bordos, a humidais con vexetación de ribeira. Actuarase tamén nos camiños, no mobiliario urbano e na iluminación. O orzamento total deste proxecto ascende a 826.965,69 € (IVE incluído) e o prazo de execución establécese en 5 meses.