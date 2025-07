Fiestas del Apóstol: del rock local a la música clásica

El punk rock de Samesugas va camino de ser eterno, ¡y falta hace! Llevan 25 años dando tralla y no decaen. Anoche actuaron en la Quintana dentro de las Fiestas del Apóstol abriendo hueco a las guitarras Fender nacidas para estallar los amplificadores Marshall, sobre uno de los cuales, por cierto, ayer pusieron una bandera de Palestina. Alberte Leis (bajo), los hermanos Álex García (guit.) y Joaquín García (voz y guit., más Ramón Rúa (batería), tocaron temas de un nuevo disco de compra casi obligada, White Fire, editado por el sello independiente Lixo Urbano y cuya portada diseñada por Diego de la Iglesia lleva guiño a The Residents. Samesugas tuvieron como músico invitado a Paulo Pascual, un vigués maestro del theremin, que así citaba horas antes en sus redes esta colaboración: «Es un gustazo de tocar con este grupo y no es habitual hacerlo en un lugar como la Quintana, es algo muy especial». Y en el parque de Galeras, heredero en cierto modo del desaparecido escenario festivo del Toural, actuaron la andaluza afincada en Compostela Patrik (devota del country y que canta bonito a guitarra acústica y voz) y Ginko Biloba (banda pop rock con temas Toxo o Prunia), dos propuestas que resumen la actual escena local y que ya actuaron en los actos del Banquete de Conxo y en las Fiestas del barrio de San Pedro.

En la semana final del Apóstol, tras el reciente concierto de la Real Filharmonía de Galicia, la música clásica mantiene el protagonismo con el ciclo Peregrinos Musicales, abierto ayer con Jeroen Der Herder y Evelina Vorontsova, la primera de las cuatro sesiones diarias en Mazarelos, con entrada libre, siempre a las 20 h. Hoy tocan Iakov Zats, viola; Yuri Goloubev, contrabajo; y Evelina Vorontsova, piano, con obras de Falla, Bartók o Piazzolla. El miércoles, actúa el Quinta Corda Ensemble, formado por músicos de origen ruso afincados en Portugal, con Alexandre Arutyunyan, violín; Larisa Somina, v.; Iakov Arutyunyan, viola y Sergey Arutyunyan, violín; más solistas como Ilona Timchenko, al piano; Alexandre Arutyunyan, al violín; el citado Sergey Arutyunyan (v.); Evelina Vorontsova, también al piano; y Jeroen den Herder, violonchelo. Y el jueves, cuatro manos pianistas con Michael Dorner y la mencionada Timchenko para este repertorio: de Bach, la Suite inglesa nº 2; de Chopin, Barcarola op.60; y de Gershwin, Rhapsody in Blue.