Raxoi confía en aprobar la tasa turística: "Seguiremos hablando con todos los concejales hasta mañana"

El Gobierno Bipartito se enfrenta en el Pleno de mañana a una de las votaciones claves del mandato, la aprobación definitiva de la tasa turística en Santiago. El pasado mes de junio, el visto bueno inicial de la ordenanza necesaria para regular el nuevo impuesto salió adelante con los votos a favor de BNG, CA, PSOE y los cuatro concejales no adscritos. El PP se abstuvo. La portavoz del Ejecutivo de Goretti Sanmartín y concelleira de Turismo, Miríam Louzao, confió esta mañana en volver a contar con los apoyos necesarios. Sin embargo, todavía no está clara la postura de los expulsados del PSOE, que a finales de junio se abstuvieron en el pago de tres millones de euros de facturas pendientes con dos concesionarias de los autobuses urbanos con lo que no se pudo saldar la deuda. Los cuatro ediles mantendrán una reunión a lo largo del día de hoy para fijar su postura, después de manifestar ciertas dudas sobre la tasa la semana pasada.

"Seguiré hablando hasta mañana"

"Mantengo diálogo con todos los miembros de la corporación que apoyaron esta ordenanza en su primera votación", subrayó esta mañana Louzao. "Hablé con todos ellos y seguiré hablando hasta mañana", recalcó la responsable de Turismo, quien aseguró que "no va a haber ningún problema, ninguna cuestión que haga que no vuelvan a darle su apoyo". El pasado 24 de julio, el grupo de no adscritos -Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez- remitió un comunicado en el que aseguraron estaban definiendo el sentido de su voto. Los expulsados del PSOE se habían reunido con representantes de la Unión Hotelera Compostela, que en los últimos días han insistido en su rechazo a la aprobación de la ordenanza, y con la Unión de Consumidores. Rosón reclamó entonces que «para garantizar la mejor aplicación de la tasa, debería procurarse consenso» y le afeó al Ejecutivo de Sanmartín que «no hubiera debate ni acuerdo con el sector».

Niega falta de diálogo con el sector

Louzao negó ayer la falta de diálogo, que también se le reprocha desde el sector. "No es cierto que no nos reuniésemos con ellos. Desde que empezó el mandato, tuve múltiples reuniones con representantes del sector", aseveró la responsable de Turismo. "En las últimas semanas, hubo de nuevo reuniones e incluso fuimos un paso más allá y convocamos a los titulares de los establecimientos", añadió.

Destino de la recaudación

Louzao aseguró que también han mantenido diálogo con los concejales no adscritos para aclararles alguna de las cuestiones que ponían en duda. Al igual que la Unión Hotelera, Rosón reprochaba la semana pasada falta de concreción en la ordenanza sobre el destino del dinero que se recaudará gracias a la tasa turística. Los presupuestos de este año preveían unos ingresos de 2,6 millones de euros, aunque con el aplazamiento del inicio del cobro hasta octubre en 2025 no se alcanzará esta cantidad. Los no adscritos censuraron que la ordenanza que mañana se lleva a pleno recoge que el 80% de la recaudación prevista irá destinada, como indica la ley autonómica, a inversiones relacionadas con el turismo sostenible, "sin ninguna concreción adicional". También criticaron que se prevea la creación de una nueva entidad para gestionar estos ingresos, un nuevo trámite que podría suponer retrasos.

La concelleira de Turismo explicó que durante los últimos días ha aclarado ya este punto con los no adscritos. "La creación de esa comisión de seguimiento es una obligación de la ley" autonómica, indicó. "Ya les expliqué a ellos que eso estaba ahí desde la primera ordenanza que aprobamos en el pleno, que sería el Foro de Turismo sustentable el que haría estos trabajos de la comisión. La única modificación que hay ahora es que indicamos ese plazo de seis meses para dar una garantía de que va a estar en funcionamiento cuando se recaude" la primera liquidación de la tasa turística con los establecimientos, que deben entregar el dinero al Ayuntamiento semestralmente.