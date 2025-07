El ciclo de conciertos gratis del Feito a Man llena Santiago de música en agosto

El grupo compostelano de jazz Sumrrá da el lunes 4 de agosto en la Quintana (20.30 h.) el concierto de apertura del festival Feito a Man 2025, que se sigue luego hasta el 25 de agosto en diferentes espacios de Santiago, con entrada gratuita, show que da pie al acabar a otro de A Banda das Crechas. La citada banda compostelana, formada por Xacobe Martínez Antelo al contrabajo, Manuel Gutiérrez al piano y LAR Legido a la batería, celebra su 25 aniversario de trayectoria.

El festival Feito a Man 2025 está organizado por la asociación cultural Cidade Vella, con el apoyo del Concello de Santiago y el patrocinio de la Deputación da Coruña. Su cartel completo de conciertos, con horarios y lugares, se presentó este miércoles en el Concello en una rueda de prensa con Míriam Louzao, concelleira de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica; Ánxeles Porto, directora del festival Feito a Man; y el citado Xacobe Martínez Antelo, músico y componente de Sumrrá, grupo que abre la programación de conciertos. Es ya la edición número 22 de este festival compostelano.

Variedad de estilos en el Feito a Man 2025

Feito a Man 2025 ofrece además actuaciones de Tato López y Cia. el martes 5 (20:30 h.; Virxe da Cerca), Julián Maeso Trío el miércoles 6 de agosto (22 h.; San Martín Pinario), A Banda da Loba el martes 12 (21 h.; Praza dos Gatos), Dj Mil y Dj Pimp el lunes 18 (21.30 h.; San M. Pinario), Nani García Trío con Ton Risco el viernes 22 (22.30 h.; Praza Feixoo), Santi Araujo el sábado 23 de agosto (22 h.; Xelmírez), Luiz Caracol (de Portugal; el día 5 en P. Feixóo; 202.30 h.), Luciana Juri (de Argentina; el día 22 en S. M. Pinario) o Atempo (de Cuba; el jueves 14 en S. M. P., 21.30 h.)., entre más propuestas.

Estos son los locales que forman la asociación Cidade Vella, según su web: A Reixa, Embora, Xuntanza, Modus Vivendi, O Galo d’Ouro, Borriquita de Belém, Atlántico, A Gramola, A Casa das Crechas, Literarios, Momo... á rúa, Camalea, Chocolate y O Pozo.

Ver el programa de conciertos completo del festival Feito a Man 2025

Gira de Sumrrá

Sumrrá dan además estos otros próximos conciertos: hoy en el Museo Camilo José Cela, Iria Flavia, a las 20 horas, con El Niño de Elche y entradas a 10 euros; el 1 de agosto en el Rianxo Jazz Festival (21 h.) y el 16 de agosto en el Jazz de Ría de Narón.

Actuaciones del Holanola Lab-Fest del 16 al 21 de septiembre

El festival Holanola Lab-Fest 2025 también ha revelado su cartel de conciertos en Santiago. Se celebra del 16 al 21 de septiembre. Se abre con una cita de entrada libre el 16 en el pub Fuco Lois con Noel Mckay y Julián Maeso, a las 21 h., con entrada libre. Sigue el 17 en la Borriquita de Belém, con The GET, gratis, a las 21 h. Y el 18, en el Riquela Club, toca Leo Middea con su banda (entradas a 20 euros). El 19, en la Borriquita, desde las 20.30 h., cita de entrada libre con Boma Bango; y en el Riquela, a las 22 h., Joe Lastie`s New Orleans Sound con Carlos Childe (tickets a 20 €).

Y el sábado 20 de septiembre, Aurora Nealand hace un show matutino en un espacio por revelar; los 7xmedio tocan en la Borriquita, a las 20:30 h. (gratis); y los Inquiry Quintet con Nealand en el Riquela, a las 22 h. (20 euros).