Mocho Gris ante su concierto en Santiago: "Entre Galicia y Portugal hay interés mutuo, pero más aquí por ellos"

El ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás cuenta este jueves en Santiago con Mocho Gris, dúo galego-portugués formado por el percusionista Lucas de Centi (líder de grupos gallegos como Néboa o Mel) y el vocalista João Neves (músico luso colaborador de Baiuca), ambos polivalentes. En dicho ciclo, este viernes, actúa La Toñi, viguesa integrante del grupo pop Dalsi.

Mocho Gris tocan hoy a las 21 horas (entrada libre) en la plaza de la Cidade da Cultura. Su música va del pop al folk, jazz o electrónica, un discurso valiente que late siempre sin prisa. Presentan un disco llamado 2. Atiende a EL CORREO GALLEGO, el catoirense De Centi. "Santiago es la ciudad gallega donde más viví, después de mi casa, que es Catoira, y actuar en Santiago, es tocar en casa. Y vamos a contar con la ayuda de dos súper músicos, Raquel Pimpão, pianista que está despuntando en la escena de Lisboa, y Miguel Arribas al saxo".

Así se conocieron en Lisboa

¿Quién conoce a quien y dónde antes de crear Mocho Gris?

Nos conocimos estudiando y nos hicimos amigos porque, dentro de nuestra facultad en la Escuela Superior de Jazz de Lisboa, éramos bichos raros. Nos gustaba también el arembi, la electrónica, el fado... Cuando yo me hice adolescente a mediados de la primera década del siglo XXI, aquí eran más populares Estopa o El Canto del Loco, y João me enseñó que toda esa música comercial afroamericana que yo no conocía tiene mucha riqueza, así descubrí a Beyoncé, a su primer grupo, Destiny’s Child, a Frank Ocean o a D’Angelo, cantante que cambió mi percepción musical. Y la hermana de Beyoncé, Solange Knowles, también nos gusta mucho a ambos.

¿Y qué música descubrió la otra mitad de Mocho Gris, João Neves, a través de las sugerencias de Lucas de Centi?

¡Qué buena pregunta! No quiero hablar por él...

Venga, ¡hay confianza!

Al igual que yo tenía mis prejuicios con algunas cosas porque las consideraba demasiado comerciales, yo le acerqué a él ciertas sonoridades que, incluso del mundo del jazz, nos podían interesar a ambos, como Brad Mehldau, de quien soy fanático. Logré acercar al proyecto cosas de ese tipo de jazz más tradicional que a João no le interesaba tanto y, al final, también se deja ver en nuestro proyecto. Y por supuesto, él me enseñó un montón de música portuguesa y yo a él, mucha música gallega, algo también importante.

¿Esa es la razón de que el disco, aparte de temas de autoría propia, incluya versiones de uno y otro lado de la raia, de la dama lusa Amália Rodrigues y del bienquerido Xosé Lois Romero?

Efectivamente. En realidad, aunque este es nuestro segundo disco, lo consideramos el primero porque el anterior fue un trabajo para la Universidad, y lo publicamos simplemente porque estaba en mi ordenador, y, en realidad, es una mixtape.

Puentes entre Galicia y Portugal

¿Dónde se conoce mejor la música de la tierra vecina al valorar el puente entre Portugal y Galicia?

La distancia entre Galicia y Portugal es mayor que la distancia geográfica, eso desde luego... Y yo creo que en Galicia, como tenemos esta idea romántica e idealizada de Portugal, existe un interés mayor, al final, Portugal dentro de la comunidad europea es un pueblo muy pequeño, pero Galicia aún es más pequeño, por eso nuestro interés por Portugal es mayor que el que allí hay por Galicia y eso que en el norte, que João es del norte, hay más interés, de hecho él conoce Luar desde que era niño porque la TVG se ve en Portugal. En resumen, existe cierto interés mutuo entre Portugal y Galicia, pero sobre todo por su parte.

¿Sería posible ver a Mocho Gris en un programa de televisión como ‘Luar’?

Sí que lo creo. Por Luar (TVG) ya han pasado Baiuca, e incluso Triángulo de Amor Bizarro...

¿Y no se cayeron los focos?

(Sonriendo) No, no, no se cayeron los focos...