O pleno compostelán dille 'Si' á ordenanza da taxa turística pese á critica da oposición

O pleno da Corporación local celebrado este xoves 31 en Raxoi aprobou a ordenanza reguladora do imposto por estadías turísticas cos votos a favor de BNG, Compostela Aberta, PSOE e edís non adscritos e a abstención do grupo municipal popular. Mais pese á maioría de apoios positivos, o Goberno local só recibiu críticas dende a oposición, que en bloque denunciou, na voz de cada un dos portavoces, a "falta de diálogo co sector".

Un diálogo que defendeu unha e outra vez a concelleira de Turismo, Míriam Louzao, apoiada pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que reivindicou o papel protagonista de Compostela como municipio conseguidor de que a Xunta incluíse a taxa turística na Lei de acompañamento aos orzamentos aprobada no debate parlamentario de finais de 2024.

A oposición en bloque denuncioua "falta de diálogo co sector" do goberno municipal / Jesús Prieto

O líder do PP local, Borja Verea, fixo alusión á coherencia da súa formación reivindicándose a favor da taxa pero non da ordenanza redactada polo Goberno local e denunciou que tanto se a norma se aprobase coma se non, "hai unha ruptura social entre o Goberno local e a industria turística da cidade", en alusión á falta de diálogo e aos prexuízos da medida que denuncia parte do sector. Verea lembrou tamén o que reclamou do executivo no pleno sobre a implantación da taxa. "Puxemos tres condicións: acordo coa industria, información sobre a viabilidade da xestión por parte do Concello e coñecer o destino dos fondos recadados".

Tres cuestións que o PP considera que non se cumpren e que motivan a súa abstención no voto para a aprobación da ordenanza reguladora. A Borja Verea respondeulle a concelleira Louzao asegurando: "Dialogamos e todos os informes dos servizos municipais son favorables".

"Día crucial" e defensa do diálogo

A concelleira de Turismo defendeu na súa intervención no debate plenario sobre a aprobación da ordenanza reguladora das estadías turísticas que este xoves era "un día crucial" para Santiago e que se trataba dun "paso decisivo" para "equilibrar o custo que xera a actividade turística na cidade".

Ademais de defender que si houbo diálogo co sector fronte ás críticas da oposición, que denuncia que faltaron conversas, Míriam Louzao reivindicou que os servizos municipais emitiron informes favorables á ordenanza e que "a lei da Xunta non é a que nós faríamos pero existe grazas a este Goberno que chegou a enviar ata dúas propostas de lei". A edil defendeuse das críticas afirmando ter chamado á participación "dende que chegamos ao Goberno", e referiuse ao destino dos fondos recadados asegurando que se axusta "ao regulado na norma" autonómica sen esquecer a constitución do Foro de Turismo sostible (que estará integrado, como mínimo, polo Concello, o sector e asociación veciñais) que será o encargado de asesorar ademais de xestionar o destino do 80% dos fondos.

Denuncia de ruptura social

O líder do PP local, Borja Verea, iniciou a súa intervención no debate sobre a aprobación da ordenanza para a implantación da taxa turística sinalando que "dezasete de 25 concelleiros pensamos que isto é unha tremenda chapuza" e lamentando que pese a haber acordo político para a implantación deste imposto, "tiña que haber un aplauso colectivo e só hai reproches, mesmo dos que van votar a favor".

Verea di que o que provocou o Goberno local foi "unha ruptura social coa industria turística" / Jesús Prieto

Verea denunciou que tanto coa aprobación da ordenanza coma sen ela o que provocou o Goberno local foi "unha ruptura social coa industria turística", en referencia á falta de diálogo que denuncia parte do sector.

O voceiro popular asegurou que se o seu grupo gobernase aprobaría a taxa turística pero non "esta" e proclamou: "Taxa si, chapuzas do BNG non", en relación á redacción da norma que segundo Verea se fixo sen diálogo, sen a certificación da viabilidade de que o cadro de persoal municipal sexa suficiente para a recadación e xestión do imposto e sen clarificar o destino dos fondos recadados.

Unha taxa que "chega tarde"

A concelleira Mercedes Rosón defendeu no pleno o posicionamento dos edís non adscritos afirmando o seu voto a favor da ordenanza reguladora da taxa turística mais tamén denunciando a falta de diálogo co sector e que o imposto "chega tarde", esixindo a corrección do reaxuste orzamentario (que contemplaba a recadación de 2,6 millóns de euros en nove meses de 2025, cando a taxa non comezará a aplicarse até o 1 de outubro) e tamén coñecer "a composición do foro que vai xestionar o 80%" do recadado. "Esiximos voz e voto da veciñanza sobre en que se vai investir o recadado coa taxa".

Para os non adscritos esta taxa turística chega tarde / Jesús Prieto

A concelleira Rosón, expulsada do PSOE xunto a Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez a raíz dos seus votos a favor da regulación das vivendas de uso turístico (VUT), cando o partido demandara a absteción, defendeu a necesidade da taxa e denunciou tamén a falta de diálogo do Goberno local da que se queixa parte do sector turístico. "Non temos que preguntarnos se o turismo debe achegar senón se podemos manter un modelo que resta calidadede vida á veciñanza. A resposta é non". A edil finalizou a súa intervención falando en nome dos catro ex concelleiros do grupo municipal socialista: "Mila, Gonzalo, Marta e mais eu votaremos si".

A favor da taxa, pero non de "como se fixo"

"A posición do grupo municipal socialista é a que era: estamos a favor da taxa pero non de como se fixo". Comezaba así a súa intervención o voceiro do PSOE en Raxoi, Gumersindo Guinarte, que tamén se sumou á crítica da falta de diálogo co sector por parte do Executivo de Goretti Sanmartín. "Politicamente faltou diálogo co sector, que sabemos que maioritariamente é contrario á taxa".

Guinarte sumouse ás críticas dos demais grupos da oposición acerca da falta de diálogo do goberno co sector hoteleiro / Jesús Prieto

O voceiro socialista reivindicou como logro da súa formación a demora do cobro da taxa de agosto a outubro e instou o Goberno local a aproveitar o mes de setembro para "dialogar co sector e resolver os problemas que lle ven á taxa". O edil Sindo Guinarte tamén lle reclamou ao equipo de goberno "algo menos de épica" porque non todo son "días históricos" e instounos a desligarse de lemas que catalogou de nacionalistas coma: "O turismo é colonialismo" denunciando que "iso en Santiago é inadmisible".