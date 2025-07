A oposición culpa á alcaldesa da dimisión da directora de protocolo trala ausencia na entrega da Medalla a Leonor

A ausencia da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, na entrega da Medalla de Galicia á Princesa de Asturias, o pasado 14 de xullo volveu ser actualidade no pleno deste xoves, a través dunha moción do PP defendida polo edil José Antonio Constenla por non exercer nese acto o seu «papel institucional», pero xa antes, en intervencións dos populares De la Fuente e Verea se fixo referencia á cuestión por mor da dimisión da directora de protocolo do Concello de Santiago.

O voceiro do PP afirmou ter información desa dimisión e pediulle á rexedora que a confirmase, algo que esta non fixo, pero que serviu a Verea para acusar a alcaldesa de culpar a esa persoa da súa ausencia na entrega da medalla. Sanmartín defendeu que non foi máis que «un erro de comunicación» co protocolo, que ela asumiu, e reseñou que non se trata de persoal funcionario senón eventual.

Na defensa da súa moción de reprobación á alcaldesa, Constenla acusou a Goretti Sanmartín de fallarlle «a todo Santiago» por non representar a veciñanza neste acto institucional e avisouna de que «non se pode ser alcaldesa pola mañá e activista pola tarde», ademais de advertirlle que «se a UPG son os seus amos non o son da veciñanza». José Antonio Constenla cualificou como «miserable» que a rexedora responsabilizase á directora de protocolo.

Xunto ao PP votaron os concelleiros non adscritos e mais os socialistas que lle afearon tamén a Sanmartín a súa ausencia na entrega da Medalla de Galicia á princesa Leonor. «Non se debate a entrega da medalla senón a obriga da alcaldesa de representar ao municipio», afirmaba o edil Gonzalo Muíños; mentres Sindo Guinarte lle reclamaba que «o 14 de xullo equivocouse como alcaldesa» e fixo mención «primeiro confirmación e logo desconfirmación» da súa asistencia ao evento no Pazo de Raxoi.