Santiago quiere imitar a Braga para convertirse en un polo biotecnológico de referencia

«Atraer talento, captar proxectos e investimentos e poñer en valor o Biopolo da Sionlla». Es el principal objetivo de la campaña Compostela. Capital da Bioctecnoloxía, que acaba de poner en marcha el Concello de Santiago, a través del departamento de Promoción Económica, en colaboración con el Área Empresarial do Tambre. «Trátase de facer de Compostela un referente e un punto de encontro do ecosistema biotecnolóxico do Noroeste, dándolle cumprimento ao Pacto da Sionlla asinado en 2017», afirmó este miércoles la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, durante la presentación de la campaña en el Pazo de Raxoi, en la que también participó el presidente del Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés.

Rozas situó esta iniciativa «na necesidade de seguir reivindicando o potencial económico de Santiago, a nosa capacidade de xerar talento e de atraer investimentos e proxectos innovadores», subrayó. En este sentido, indicó que este plan «quere saír dos tópicos sobre Compostela, lembrando que somos moitísimo máis da imaxe que moitas veces trascende e insistindo no noso convencemento de que non podemos vivir só do turismo». Y como ejemplo de buena gestión en este sector, la concejala citó la ciudad de Braga, que alberga el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL). En este sentido, avanzó que Santiago se postulará para ser sede en España, en cuanto se abra la convocatoria, de esta organización intergubernamental internacional centrada en Nanociencias y Nanotecnología. Cuenta con España y Portugal como estados miembros.

Acciones para revitalizar el Biopolo

Por su parte, Fernández Alborés agradeció el compromiso del departamento de Promoción Económica de Raxoi con la revitalización del Biopolo da Sionlla. «Confiamos en que teña un novo pulo con esta campaña e con outras accións e acordos de promoción nos que estamos traballando», señaló el presidente del Área Empresarial do Tambre, quien detalló que «neste equipamento están instaladas a día de hoxe tres empresas». No obstante, apuntó que la previsión es que se instalen «novas compañías á volta do verán, procedentes do edificio Emprendia da USC e en virtude dun acordo coa Universidade de Santiago».

La campaña Compostela. Capital da Biotecnoloxía, que incluye un vídeo publicitario, pretende presentar «unha nova cara de Santiago, a Compostela Biotech», subrayó Rozas, quien incidió en las «oportunidades e fortalezas que ten Santiago para ser a capital da biotecnoloxía, captando e favorecendo a implantación de PEMES, spin-off e proxectos de incubación, aceleración e consolidación, centros de investigación, clústeres, asociacións, investidores e administracións públicas no Biopolo da Sionlla». La concejala añadió que, además del vídeo promocional, «á volta do verán iranse executando outro tipo de accións para revitalizar o Biopolo».

Servicio de vigilancia en el Polígono del Tambre

Durante la presentación de la campaña también se reseñó el convenio que el Concello firmará con el Área Empresarial do Tambre «vinculado ao obxectivo da reindustrialización e a promoción do asentamento de empresas en Santiago». El acuerdo recoge una partida de 50.000 euros para «o financiamento de distintas accións tendentes á consolidación e á captación de empresas para o Biopolo, así como para a colaboración do Concello na prestación do servizo de vixilancia da área empresarial», apuntó Rozas.

Estas acciones conjuntas «teñen como obxectivo último», señalan desde el gobierno local, «revitalizar o Pacto da Sionlla, asinado en 2017 polo Concello, a Xunta, a Universidade de Santiago, a Cámara de Comercio e a Área Empresarial do Tambre co obxectivo de fomentar a reindustrialización de Santiago». María Rozas puso en valor este acuerdo: «Xuntou aos sectores público e privado, e no que tamén colaboramos diferentes administracións cun obxectivo común, que é apostar polo desenvolvemento económico de Compostela».