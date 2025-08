Abre de nuevo la librería Cronopios Santiago

La librería Cronopios Santiago abre de nuevo en breve pero en otra ubicación. El establecimiento compostelano dirigido por Mercedes Corbillón se despidió durante el pasado mayo del público de Compostela tras 12 años abierto en la calle Alfredo Brañas, pero su responsable ha decidido ahora retomar el contacto con el mundo de la cultura de la capital gallega. Lo hace en otra calle, Orfas, número 8, donde ya trabajan de cara a abrir en breve un nuevo espacio conquistado por los libros.

Ilusión

Y así lo han revelado hace unas horas en sus redes sociales: "A veces las cosas se acaban para dejar lugar a otras. Nos íbamos de Compostela con nuestros sueños libreros un poco rotos, pero quiso el azar que nos tropezáramos con un espacio que parecía hecho para acoger los libros y los sueños. Cuando el dueño nos dijo que las piedras de la fachada era de la misma cantera que las de la Catedral, el flechazo fue definitivo".

Fecha de reapertura

A falta de fecha de apertura decidida para la nueva sede de la librería Cronopios en Santiago (hermana de otra con sede en Pontevedra), ya dan pistas: " Aún no está todo tan acabado como nos gustaría, pero también hay belleza en la imperfección y la nueva Cronopios es tan bonita que no necesita ni cartel. En septiembre celebraremos oficialmente los inicios, pero desde ya podéis saludarnos (y quizás ayudarnos con el bricolaje) en Orfas, nº 8" (Huérfanas, número 8), señalan

Interior de la nueva librería Cronopios en Santiago / Cedida

Catarata de felicitaciones

Ante la vuelta de este local en una nueva ubicación, crecen las felicitaciones en redes. Anxo de Beltz dice: "Muchísimas gracias por seguir en Santiago y fomentar la lectura como lo habéis hecho desde siempre. Un abrazo grande de un librero". Y Elisa Gilino opina: "¡Qué alegría! Gracias por seguir en Santiago y darle más vida a la zona vieja y a los lectores. Enhorabuena. Es preciosa". Por su parte, Alba Ferrás Aldrey asegura: "Claro que no necesita cartel, se siente Cronopios. ¡Qué alegría tan grande!". A su vez, Mary Couso Pereira indica: "Me alegro un montón Mercedes Corbillón. Es muy bonita, tiene un encanto especial". Y Chema Paz Gago escribe: «Acostumbrados a ver como cierran las librerías, me llena de esperanza ver que os reinventáis para reabrir con nuevo entusiasmo en un entorno todavía más sugerente».

Nueva Cronopios Santiago. / Cedida

Las últimas presentaciones

Entre los últimos actos de Cronopios Santiago en Alfredo Brañas estuvo la presentación de "Exitus", novela de Ulises Bértolo, acompañado por la escritora Arantza Portabales y por el médico Ignacio Balboa. "Exitus deja de ser solo mío. Hoy sale al mundo, crudo y sin defensas, y empieza a convertirse en lo que importa: vuestro. Ya no es solo la historia que yo escribí. Desde hoy será la historia que cada lector lea, cuestione, interprete, recuerde… u olvide. Eso es lo hermoso —y lo brutal— de publicar", indicó Bértolo al hilo de ese acto. La posterior visita prevista de Enrique Vila-Matas ya se canceló y se llevó a Cronopios Pontevedra, pero con la vuelta de Corbillón y su equipo, la próxima visita compostelana del famoso autor catalán podrá hacerse ya en su casa en Compostela, Cronopios Santiago.

Más librerías en Santiago y otra duda: Aenea

De esta forma, se agranda el mapa de librerías de Santiago, con otros establecimientos igual de atractivos para buscar libros como pueden ser Pedreira, Casa del Libro, Librería Follas Novas, Komic, A Gata Tola, San Pablo, Alita Cómics, Couceiro, Lila de Lilith, El faro de los Tres Mundos, Astora Cómoics, Numax, Uroboros o la librería de El Corte Inglés, enter otros locales, con uno de ellos, Aenea, también, rodeado desde hace meses por la intriga.

Está previsto que el próximo 28 de agosto cierre la citada Aenea (Rúa dos Irmáns Rey-Alvite, 3), si nadie toma el relevo ya que su responsable, la activista cultural Lola Puerta, se jubila. Fue pregonera en primaveral feria del libro de Santiago y ahora está con una caseta en el ferial librero de A Coruña.

«Será esta a última feira na que participaremos. Imos con ganas de atoparnos coas persoas que nos esperades. Tamén levamos a ilusión de coñecer e facer novos lazos de amizade, porque sabemos que os libros nos abren os corazóns. Estaremos ata o domingo 10», indican en sus redes sociales. Aenea abrió hace ya más de 25 años.