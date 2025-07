Brillan los fuegos pequeños de las Fiestas del Apóstol, convertidos en grandes

A una ciudad como Santiago le sienta como una caricia la luz que pinta cielos, sea en sueños de pisadas viajeras, en ventanas vecinales o en noches estudiantiles, de ahí que se aplauda la tradición de sellar las Fiestas del Apóstol con un espectáculo pirotécnico que se hermana con el precedente de cada 24 de julio. Anoche, tras su debut en Galicia en la víspera el 25, la compañía Fuegos Artificiales del Mediterráneo brilló en su segundo show, los llamados fuegos pequeños, por aquello de que suelen durar menos. Fueron 16 minutos de elegancia (el show del 24, duró 18 m., y fue más taquicárdico y monótono). Ayer, los fuegos pequeños se convirtieron en grandes, con menos bum bum, pero más elegancia y variedad de formas (desde caras a caracolas o fuentes) y más variedad de texturas (varios círculos bicolor) y mayor gama cromática.

Dos noches de color

Días antes, el portavoz de dicha firma valenciana, Juan Manuel Humanes, aseguraba en estas páginas: «Queremos acabar con ese tabú de que los fuegos del 31 son pequeños». Y ayer, a las 23.30 h., pusieron de su parte y, desde la parte trasera de la Alameda, lanzaron «más de mil kilos» de pólvora en el adiós a las Fiestas del Apóstol 2025, un espectáculo que fue parte de una doble noche pirotécnica tasada este año en 259.000 euros.

Valoración de la pregonera, Blanca Millán

A pregunta de EL CORREO GALLEGO, así valora la jugadora de baloncesto compostelana Blanca Millán su recién finalizado papel como representante de los festejos en tanto que pregonera: «Solo tengo sentimiento de gratitud después que me escogieran como pregonera para representar el deporte, concretamente, el baloncesto femenino y darme voz. Lo recordaré y agradeceré para siempre al Concello que me eligieran porque me han escrito muchas personas para felicitarme por el pregón y además muchas niñas que, como dije en el pregón, me ven como una posibilidad».

Y respeto a lo que más le gustó de la programación, añade Blanca Millán, jugadora del BAXI Ferrol formada en Peleteiro: «Me encantaron los fuegos del 24, y, de los conciertos, me gustó Baiuca y me sorprendió mucho la actuación de Youssou N’Dour», detalla quien anoche no puedo ver este espectáculo de cierre de los festejos al estar «fuera de la ciudad».

Música de cierre

Y hablando de música, la Orquestra Bravú Xangai, con Xurxo Souto al frente, actuó este jueves en la Quintana en esta despedida a color tras 14 días de Fiestas del Apóstol, una programación de actividades gratuitas organizadas por el Concello de Santiago que ayer tuvo en la Alameda la música de la orquesta Miramar.