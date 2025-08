Falan os veciños do casco histórico sobre a taxa turística: "Chega tarde, tiña que haberse aprobado antes"

A taxa turística, a cal foi recentemente aprobada e entrará en vigor o 1 de outubro, foi foco de debate dende a súa proposición. Malia isto, Roberto Almuíña, presidente da Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, ten clara a súa postura: «Chega tarde, tiña que haberse aprobado antes». O santiagués defende que a súa entrada tardía non beneficiará á economía da capital. «Outubro é unha das épocas de menor afluencia de turistas, polo que vamos ter un decrecemento nos ingresos que imos ter que suplementar cos impostos que todos nós pagamos», sinala.

Mellora nos servizos

O presidente da asociación tamén expresou o seu descontento coa regulación da taxa. «Hai que establecer unha taxa aos que nos visitan, porque cada vez son máis os excursionistas que veñen a Santiago e non deixan ningún ingreso. Demandan servizos de limpeza, sumistración de auga ou vixilancia policial que os habitantes de Santiago debemos sufragar», incide Almuíña, quen entre as demandas da Asociación de Veciños Fonseca destaca a necesidade de suprimir a entrada ao aparcamento de Xoán XXIII, pois os traballadores que ocupan as prazas durante todo o ano vénse obrigados a deixar o estacionamento aos turistas, co fin de que estes cheguen antes á Catedral.

Roberto Almuiña sostén que os visitantes tamén deberían pagar unha taxa. / Antonio Hernández

A asociación propón que os visitantes deixen os seus automóbiles na Intermodal, e se despracen andando ou en autobús ata o casco histórico. «Esto non so reduciría a conxestión que se produce nas rúas, tamén descendería o nivel de polución e achegaría unha maior experiencia cultural a súa visita, pois vense obrigados a ver outras zonas de Santiago».

O turismo non caerá polo imposto

Asimesmo, Almuíña fixo fincapé na falta de coidado das rúas, as cales se infestan de basura especialmente na tempada alta de turismo: «O recadado podería investirse na limpeza das rúas, a cal foi a peor nos últimos anos. Ademais, tamén está o tema da Policía Local, que ultimamente brilla pola súa ausencia; non se ven policías polas rúas», afirma o presidente da asociación, quen tamén considera que «o turismo non vai caer por ter que pagar unha taxa».