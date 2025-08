Rafael Úbeda: "A mis 93 años, pinto cada día"

A cada paso de Rafael Úbeda Piñeiro (A Cañiza, Pontevedra, 1932) se van cayendo manchas de color, charcos de pintura de un mundo por pulir. Este artista habla mucho, habla y no para, y pintar, pinta todavía más, «muchísimo». Tiene 93 años y por dni el entusiasmo. Lleva más de siete décadas de trayectoria. Su brillo en la mirada no engaña. Si quieren saber qué es el arte, paseen por su carrera en la muestra del Museo Centro Gaiás (hasta el 7 de septiembre). Dicha exposición en Santiago se presentó en primavera durante un acto con centenar y medio de asistentes, parte de fuera de Galicia. Hoy suma más de 14.000 visitantes, y su contenido bien lo merece. En su estudio en Poio, los pinceles no se bañan de otra cosa que del arte del cariño.

La luz y el secreto de su estudio

«La pintura es mi vida, no sé hacer otra cosa, y además me gusta. Me levanto muy temprano y pinto todos los días, aunque en invierno estoy fastidiado porque no me gusta la luz artificial, por eso en mi estudio, que es un lucernario de veinte metros cuadrados, tengo una luz cenital maravillosa y estoy allí tanto domingos como festivos, me tienen que avisar para comer, estoy allí siempre, soy feliz», explica resuelto en un diálogo a tres voces que incluye a Nacho Fernández Mojón, responsable de Comunicación y Marketing de la Cidade da Cultura.

Rafael Úbeda, nacido en Pontevedra en 1956, rehusó de joven atarse a su oficio de telegrafista y viajó a Madrid para estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, licenciándose en Pintura, Grabado y Mural en tiempos de pan muy duro que no ablandaron su fe, ni el anhelo de ser pintor.

Fragmentos de obras de Rafael Úbeda en la muestra del Museo Centro Gaiás. / Cedida

Ocho años viviendo en un camerino

«Yo viví siete u ocho años en Madrid, en el camerino del teatro Infanta Beatriz de Madrid. Me presentaba a todos los concursos y gané el Gran Premio de Roma, que tenía muchos candidatos, y era dificilísimo... El primer día de los exámenes yo estaba enfermo con 40 de fiebre, y tenía un amigo que era estudiante de odontología, y ese fue el que me curó, no sé qué inyecciones me puso, pero el caso es que me bajó la fiebre, pero perdí dos años y me fui a donde estaba el tribunal para ver si me admitían y el tribunal pidió permiso a los concursantes, que dijeron que sí y luego me ha maldecido porque les quité la plaza...», cuenta. Así, en 1965, Rafael Úbeda obtiene el cotizado Gran Premio de Roma en la modalidad de Paisaje, pasaporte para trabajar cuatro años en la capital italiana. Además, pasa por Holanda para aprender de otras pinturas y de grabado. Estudia las distintas corrientes y disciplinas a la búsqueda de su propio rumbo.

El dibujo, eje de su pintura

«Siempre me gustó el expresionismo, y me gustó el mundo del color, las angulaciones y, sobre todo, el sostenimiento del cuadro en el dibujo, aunque a veces el dibujo no se ve, está siempre y es lo que sostiene el color. También me interesa la música, hice una tesis doctoral en 1985, en la Universidad Complutense de Madrid, sobre la interrelación de sonidos y colores, porque yo canté de niño en la Polifónica de Pontevedra, a los seis años. Me gustaba la armonía desde siempre, y tuve la suerte de conocer a un musicólogo maravilloso, que era Agustín Isorna Ríos (1914-1966) y él era el que me venía a buscar a casa, porque yo entonces tenía seis años y, durante el paseo, se oían los pinos, que se movían y él me decía: ‘Eso es música, aaa, aaaaa’… Y me habló del ritmo», explica moviendo las manos con alma de batuta de director de orquesta. El color, la música, el arte, la vida. Rafael Úbeda en estado puro.

«Me gustaba la armonía», reitera. «Tanto es así que cuando yo llegué a Roma, donde viví cuatro años gracias al premio, como el avión llegó tarde, cuando entré a la Academia de España, en el complejo conventual de San Pietro in Montorio, estaba el portero en la puerta, ya casi era de noche y me apremió: ‘Vaya enseguida a ver al director, que le está esperando nervioso», y cuando fui a verle, el director me dijo: ‘Vaya a dar una vuelta antes de que sea de noche, vaya hasta Garibaldi y después vuelva y me lo cuenta». Al escucharle, yo pensé: ‘Este hombre está loco’, pero yo hice lo que me mandó, y lo primero que descubrí fue la Fontana dell’Acqua Paola, que es una maravilla, y se me pusieron los pelos de punta, porque desde ahí arriba se ve toda Roma y cuando bajo, veo que se están poniendo rojizos los pinos, me acordé de Isorna Ríos y de Ottorino Respighi, que dedicó una música a los pinos de Roma y sus fuentes. Y eso lo percibí y se lo dije al director, y me respondió: ‘Usted es un hombre sinestésico’», suelta con cara pilla, gesto de quien se levanta y pinta cada día de forma tan seria como lúdica.

«Muchos días, si no me avisan para comer cuando estoy en el taller, ni como», dice Rafael Úbeda, que además fue profesor de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra como hizo antes en escuelas de Barcelona y Tenerife

Está claro, Rafael Úbeda es un artista con el arte por dieta.

Rafael Úbeda, pintor, en su estudio. / Cedidas

Una muestra que supera ya 14.000 visitantes

«Es un orgullo exponer en este centro y una sorpresa también porque es un excepcional museo. Además, durante el montaje, el equipo, que formado por una gente maravillosa, ante cualquier cosa que pensaba, se hacía, así que quedó a mi gusto, no hay más cuadros porque no caben, porque yo tengo mucha obra», dice Rafael Úbeda al indicar que un centenar de obras son solo parte del iceberg creativo. En este caso, un buen ejemplo de su trabajo que podemos ver gracias a la labor previa de la comisaria, Pilar Corredoira, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Central de Barcelona, y conocida comisaria de exposiciones e investigadora en el ámbito del arte gallego de los siglos XX y XXI. El trabajo conjunto va dando frutos, y a falta de algo más de un mes para el cierre, previsto el 7 de septiembre, esta muestra del Museo Centro Gaiás suma ya más de 14.000 visitantes.

En Roma conoce «a Fellini, De Chirico, Toto...»

La etapa madrileña de Rafael Úbeda a mediados del siglo XX llegó antes de logros como entrar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando y ganar el Gran Premio de Roma o pasar por Holanda (consigue en 1962 el premio Karrestraat), y en su etapa romana como residente en la Academia Española, conoce allí «a Federico Fellini, De Chirico, Toto...», época de su vida que le tentó a quedarse, según señalaba la pasada primavera a este medio su esposa, doña Mila, durante la presentación de esta retrospectiva en el Gaiás: «Nos conocimos porque yo le daba clases de inglés a él y él a mí de dibujo. Yo era aficionada a la pintura, pero él no aprendió inglés y yo dejé la pintura», cuenta al dar ese simpático trazo que retrata parte de sus «más de 50 años» de relación. En esa apertura, don Rafael le dio a ella las gracias, entre otros motivos, por tener «mucha paciencia».