¿Por qué desaparecen las lavanderías en Santiago? «No hay relevo generacional»

Han pasado más de 100 años desde que apareció la lavadora, un invento revolucionario que permitió deshacerse de las manchas más rebeldes en poco tiempo. La presentación de estas máquinas supuso un fuerte revés para los oficios vinculados al agua, concretamente, en Galicia llevó a la desaparición de la figura de las ‘lavandeiras’. Sin embargo, también permitió la aparición de nuevos comercios, entre los que destacaban las lavanderías y tintorerías.

Pese a ello, la capital gallega ha sufrido en los últimos tiempos un progresivo descenso en el número de establecimientos de este tipo. Fuentes del sector afirmaron que, desde el 2020, cerraron hasta cinco comercios de esta especialidad (38.5%), quedando un total de 13 tintorerías en activo. Entre los locales que bajaron sus persianas definitivamente, destacó la Tintorería Moderna, cuya historia se remonta hasta el 1949. Santi Lorenzo, propietario de la Lavandería - Tintorería Caballo Blanco (Avenida da Liberdade), vincula el cierre de estos locales con la falta de «relevo generacional». «Estuve meses con una oferta de trabajo colgada, pero no conseguí a nadie. Realmente hay poca gente que quiera aprender el oficio», indica.

La pila de mantas, edredones, vestidos y trajes que se amontonan por detrás del mostrador demuestran que estos comercios no cierran por falta de trabajo, «en ocasiones la carga es incontrolable», comenta Santi Lorenzo, que lleva más de 10 años en el negocio. Afirma que uno de los mayores problemas del sector se encuentra en el horario: «La tienda cierra a una hora determinada, pero nosotros seguimos trabajando hasta que toda la ropa está limpia». Sin embargo, Lorenzo se muestra optimista respecto al futuro de la profesión, pues pese a que es duro tener que trabajar fines de semana y festivos mientras otros se divierten y descansan, «la ropa siempre se va a tener que lavar».

La uruguaya Mabel Klüver, propietaria de la Lavandería Alegría, coincide con Santi Lorenzo al afirmar que se trata de un trabajo «vocacional». «Yo empecé sin tener ni idea, pero fui aprendiendo a base de probar y equivocarme», señala. Ha trabajado más de 20 años en el oficio e incide en que se trata de una «profesión realmente dura», porque «incluso al acabar tu jornada laboral continúas haciendo cosas. La gran mayoría no sabe lo que es pasar toda una tarde de verano junto a una plancha de vapor». Klüver indica que una de las épocas de mayor trabajo en Santiago es el verano, especialmente por la avalancha de peregrinos que, cada año, inunda de pedidos su pequeño local, situado en la Avenida de Romero Donallo.

Tanto Lorenzo como Klüver se muestran abiertos a instruir a los nuevos trabajadores. «Yo no pido que sepan lavar ni planchar, yo estoy dispuesta a enseñarles, solo quiero que tengan ganas de trabajar», subraya la propietaria de la Lavandería Alegría. Por su parte, Lorenzo comentó que lo primero que preguntaba a los candidatos era si sabían planchar, y en caso de ser así, si les gustaba: «Si me dicen que no pues ya no les hago planchar. Prefiero que se centren en otras tareas que no vayan a hacer a disgusto, porque al final eso repercute en la calidad del trabajo y, por lo tanto, en la reputación del negocio».

Reanudar el ciclo

Con todo, los propietarios recalcan el lado positivo del negocio, y es que se trata de un empleo que ofrece recuerdos y experiencias únicas, que no son comunes en un ambiente de oficina. «Trabajando para un restaurante nos encontramos con un pulpo enorme en el cesto de la ropa», comenta entre risas el propietario de Caballo Blanco, quien también recordó la vez que descubrió 4.000 euros escondidos en unas sábanas. Respecto a Klüver, ella también subraya las peculiaridades de colaborar con el sector de la hostelería: «En una ocasión, un restaurante envió varios manteles para lavar, lo que no sabía es que los manteles se usaban para cambiar pañales», relató riendo.

«No creo que el negocio desaparezca, simplemente evolucionará hacia algo más premium, más exclusivo. Al final da igual la edad que tengas, la colada siempre se va a tener que hacer», destaca Lorenzo. Ambos propietarios todavía tienen muchos veranos por delante lavando edredones y colchas, así como eliminando aquellas manchas de vino que las bodas dejan como recuerdo. Sin embargo, Klüver quiere transmitir un mensaje a todas aquellas personas que, aunque no vayan a dedicarse profesionalmente al lavado de prendas, realicen la colada; y es que los más importante siempre es: «¡Leer la etiqueta!».