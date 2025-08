Santiago alberga el único curso universitario en Europa de Improvisación Teatral

El recién iniciado Curso de Formación Específica en Improvisación Teatral de la Universidade de Santiago (USC), que está en marcha en la Cidade da Cultura, es una apuesta formativa (e intensiva), «única en Europa», detalla el equipo organizador.

Este proyecto en Santiago, conocido por sus siglas (FIT) encara hasta el 30 de agosto su segunda edición anual en Compostela. Se celebra en los espacios REGA (residencias artísticas del Gaiás) desde el 28 de julio, bajo la dirección de Antón Coucheiro (Escola Espontánea), Gala Martínez-Romero (Cómicas Anónimas) y Feña Ortalli (Global Impro).

Mapa de la Impro en Compostela

Coucheiro, conocido como Cou, es un gran impulsor de la improvisación teatral (Impro) en Compostela con eco en diversos formatos y escenarios de la sala Capitol, de bares como Camalea, Riquela o Lucille o en el Salón Teatro donde el Centro Dramático Galego, que colabora en este curso, hace sesiones de Impro.

«No hay ningún curso de Improvisación Teatral igual en toda Europa, este es el único en la actualidad. Había un curso similar, pero se hacía en Colombia, en la Universidad del Bosque de Bogotá, el llamado Diplomado de Improvisación Teatral, que llevaba catorce ediciones hechas y que este año, aunque continúa, lo hace desligado de la universidad», señala Antón Coucheiro, conocedor de la tradición latina en esta área ya que ha participado allí igual como actor que como docente.

«El año pasado solo hubo ese Diplomado de Colombia y nuestro curso, en cuanto a formación exclusiva de Impro, y este año solo el que se hace en Santiago, que es un máster de especialización de 140 horas, 14 créditos», aclara Cou a preguntas de EL CORREO GALLEGO.

A la izquierda, Coucheiro. Al centro, arriba, elenco de 'Ultima llamada', debajo el de 'Encuentros'. Al lado, Lea Ríos. / Rocío Cibes + Cedidas

Lea Ríos, actriz alicantina de madre gallega

Entre el alumnado de la pasada edición de este Curso de Formación Específica en Improvisación Teatral en la USC, hubo actrices como Isabel Portas, Susana Sampedro y Lea Ríos, esta última, intérprete que además da clases de Impro en Alicante, es hija de «una madre gallega», revela, «de Fraíz, una aldea de Olives, en A Estrada», y así ayuda a dar contexto al repunte que vive este entorno escénico en Santiago.

«La improvisación teatral tiene muchas variantes y es algo que está muy vivo. A la gente le apetece reírse con la improvisación del humor, pero al mismo tiempo hay un tipo de improvisación más cercana al teatro del absurdo que te hace imaginar un mundo de fantasía gracias a su versatilidad, y que también tiene su público. Y veo que hay público de todo tipo de generaciones», asegura.

En paralelo, hay dos espectáculos en agosto

En paralelo a este proyecto en el Gaiás, hay previstos dos espectáculos en Compostela para comprobar que la teoría requiere de práctica, igual que el teatro de público.

Lea Ríos es parte del elenco de la compañía de Clivella Teatre que podremos ver dividida en una doble cita en el Teatro do Camiño (TDC), en la Rúa de José Antonio Souto Paz, 17, local 9. Este jueves 7 de agosto, a las 20:30 horas (10 euros en Entradium; 12 € en la taquilla), representan ahí Última llamada, una comedia de improvisación, con Serxi Berenguer, Charlie Reyes, Vilma Notario y Andrés Medina.

«Andrés y Charlie, son alumnos de este año en el FIT, yo ese día estará ocupándome de la parte técnica», cuenta Ríos, quien el viernes 22 de agosto sí se subirá al citado escenario del TDC para representar Encuentros», a las 20:30 horas (tickets a 10 euros en anticipada y 12 en taquilla), con un elenco que completan Isabel Portas, Susana Sampedro, Charlie Reyes y Andrés Medina.

«Encuentros es un espectáculo donde el público no solo mira: a través del teatro social y momentos de improvisación, creamos historias a partir de un monólogo inicial, y la barrera entre escenario y butaca desaparece», detallan desde la compañía al tiempo que Lea Ríos Brea, actriz de raíces estradenses y más de 20 años de carrera, («Viví además dos años en A Coruña», matiza), describe la obra previa, la de este jueves, Última llamada: «Usamos en cada historia un teléfono antiguo, de los de llamar dando vueltas a un disco de números y, mediante juegos con preguntas al público, hacemos diferentes tipos de llamadas, unas al azar y otras pactadas, con un altavoz para que escuche el público. Es una mezcla de humor, acción y emoción», aclara esta ex alumna del FIT 2024, que el día 23 da un taller, de 10 h. a 14 h. en el citado Teatro do Camiño (inscripción: 656982277):

Participación internacional

Y Antón Coucheiro, codirector de este Curso de Formación Específica en Improvisación Teatral de la USC, retrata así lo que crece el proyecto: «Ahora hay dos grupos, con 15 y 14 participantes de forma respectiva, 29 personas en total. Llegadas de Chile, Argentina, Italia, Brasil, Israel o Francia, y desde Andalucía, Extremadura, Asturias, Madrid, Alicante, Almería, Euskadi y Galicia».

A dos de integrantes de la actual edición del curso, les podremos ver el jueves 7 en el TDC, como parte del elenco de esa Última llamada.

«Esta obra es una súper oportunidad para seguir creciendo y seguir aprendiendo de la Impro», explica Andrés Medina.

«Durante casi un año, esta obra ha sido un proyecto de aprendizaje donde hemos podido investigar distintas posibilidades de llevar la improvisación teatral a otro sitio a través de un pequeño viaje emocional», añade Reyes entusiasta.