Agenda Cultural: ¿Qué hacer hoy, 5 de agosto en Santiago?

O artista portugués Luiz Caracol actúa na Praza de Feixóo

ACCESO LIBRE. A segunda noite do festival Feito a Man 2025 cerra coa actuación do cantante portugués Luiz Caracol, xunto ao batería Pedro Carvalho e o baixista Fran Sanz. Hoxe, ás 22:30 horas, o trío actuará de maneira gratuíta na Praza de Feixóo. Con máis dunha década de experiencia, Caracol pretende achegar mediante as súas letras a profunda conexión que sempre tivo con algunha das culturas dos principais países de lingua portuguesa. Un traballo que o converteu nun dos mellores artistas da música lusófona actual.

Xarope Tulú estará no parque de Bonaval / Cedida

Un contacontos en galego e un taller de circo, no Festival C

ENTRADA GRATUÍTA. Continúa a programación de actividades do Festival C. Dende as 11:30 ata as 13:00 , celebraráse un obradoiro de circo na Casa das Máquinas (Parque de Galeras). A actividade, pensada para nenos de entre 3 e 5 anos, é gratuíta con inscripción previa no email circonoveoficina@gmail.com. A tarde péchana a narradora Atenea García e o músico Nicolás Zamorano (Xarope Tulú), que realizarán unha sesión de contacontos en galego no parque de Bonaval a partir das 18:00 horas.

Fotograma de 'O narrador' / Cedida

'O nadador'

Un estrepitoso fracaso comercial que rematou sendo recoñecido como un filme emblemático dos 60. A película de Frank Perry estréase hoxe na sala Numax ás 20:05 horas, con entradas a catro euros. O nadador conta a historia de Ned Merril, un home que vive nunha zona residencial de clase alta en Connecticut. Un día, decátase de que todo o val onde vive está cheo de piscinas privadas, polo que decide recorrer o val de piscina en piscina ata chegar a súa casa, atopando polo camiño amores do pasado.

Música de autor con Tato López no pub Momo

CONCERTO. O cantautor galego Tato López abre a segunda noite do festival Feito a Man 2025. Ás 20:45 horas, realizará un concerto con entrada libre no pub Momo (Virxe da Cerca), onde presentará o seu último disco, HUMANO. O álbum foi gravado xunto con músicos de Santiago, Madrid, Arxentina e Cuba, revolucionando a música de autor actual galega.