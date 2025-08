Dos encapuchados revientan la cristalera de una galería de arte en Santiago y se dan a la fuga

Las cámaras de seguridad del establecimiento distinguieron, al filo de las 01.50 horas de este lunes, a dos personas encapuchadas como autoras de los hechos. El Cuerpo Nacional de Policía ha puesto en marcha una investigación a raíz de la denuncia presentada por los propietarios de una galería de arte ubicada en el barrio de Santa Marta, en Santiago, donde la madrugada de ayer reventaron una de sus cristaleras exteriores.

En principio, no apunta a un intento de robo, sino a un acto con la intencionalidad de hacer daño. Según recogieron las cámaras, dos personas con el rostro oculto martillearon hasta en 13 ocasiones el cristal del escaparate de la galería de arte Beatriz Seijo, ubicada en la avenida da Liberdade. Los propietarios del establecimiento, que además de galería también es estudio de arte, ya han denunciado los hechos en la comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía.

En conversación con EL CORREO, uno de los responsables del negocio apuntó que «se trata de un acto vandálico, pero sobre todo de acoso continuado». Al respecto, puntualizó que la familia del establecimiento lleva tiempo «siendo víctima de personas a las que no le gustan este proyecto», por lo que califican los últimos hechos como «un boicot». Además, asegura que han aparecido «pintadas en contra de Beatriz Seijo» en las inmediaciones de la vivienda y «cerca del colegio al que van los niños».

En un comunicado publicado en sus perfiles de redes sociales, la Galería Beatriz Seijo ha indicado que «este no es un hecho aislado, sino parte de una situación de acoso que venimos sufriendo». Sostiene que «somos familias trabajadoras del barrio de Santa Marta, vecinas y vecinos que apostamos por la cultura, el trabajo digno y la convivencia. No somos delincuentes ni personas sin juicio, y no vamos a tolerar más agresiones ni intimidaciones».

Al respecto, desde el establecimiento indican que «ya hemos denunciado los hechos y estamos colaborando con la Policía. Si alguien vio a dos personas encapuchadas subiéndose a un vehículo sobre las 01.50 horas de este lunes, agradecemos la información».

Todo parece indicar que el ataque sufrido por la galería Beatriz Seijo no estaría relacionado con los problemas de convivencia que ha sufrido el barrio de Santa Marta en los últimos meses, vinculados al trapicheo de drogas. La venta de estupefacientes llevó a la comisión de otros delitos, principalmente por parte de consumidores desesperados por hacerse con su dosis diaria.Así, se registraron varios robos en la zona con modus operandi similares y también pequeños hurtos. En este caso el móvil de los hechos sería diferente.