Raxoi moviliza más de 6 millones de euros para incrementar el parque de vivienda

La vivienda se situó en diciembre de 2024 como la principal preocupación de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), manteniéndose durante los últimos ocho meses en la primera posición de este ránking. En paralelo, los precios de venta y alquiler no han dejado se subir, según recogen entidades como el Observatorio da Vivenda de Galicia, y más de 1.500 compostelanos están anotados como demandantes de vivienda de protección oficial. En este contexto, la última iniciativa del gobierno local para tratar de aumentar el parque disponible consiste en la enajenación de cuatro parcelas del patrimonio municipal con la que espera obtener 6.151.093,26 euros. Los pliegos para ejecutar esta venta de suelo se publicaron ayer en la plataforma de contratación del sector público.

Con esta operación, Raxoi persigue un doble objetivo. Por un lado, los promotores que se hagan con los terrenos tendrán que destinarlos a la construcción de vivienda protegida, con un total estimado en 152 pisos. Por otra parte, los más de seis millones que se recaudarán se invertirán en la compra y rehabilitación de inmuebles que se dedicarán a vivienda pública. Según indicó la portavoz de Raxoi, Míriam Louzao, tras la aprobación de la medida en Xunta de Goberno, «desta forma conseguiremos que non haxa só vivenda protexida na periferia da cidade, senón que tamén a haxa no centro, e que non se promova só a través da obra nova, senón tamén a través da rehabilitación».

Situadas en la periferia

Las cuatro parcelas que forman parte de este procedimiento se ubican en diferentes puntos de la periferia de Santiago. El solar de mayor valor se encuentra en A Muíña, en la Rúa da S.D. Compostela. Su tasación es de casi tres millones de euros, cuenta con una superficie de 3.630 metros cuadrados y una edificabilidad que supera los 7.000 metros cuadrados. En el terreno podrán levantarse un máximo de 62 viviendas.

Otros dos solares están en Tras Paxonal, en la Rúa de Agustín Sixto Seco. La pirmera de estas fincas tiene una superficie de 1.250 metros cuadrados y una edificabilidad que supera los 4.000. Está valorada en 745.502 euros y dispondrá de 33 viviendas. La otra parcela de Sixto Seco abarca una extensión de 1.280 metros cadrados, edificabilidad de más de 4.500 metros para un máximo de 39 vivendas y su valoración asciende a 1.278.000 euros.

La última de las parcelas que Raxoi incluye en este proceso está localizada en As Cancelas, en la Rúa Vicente Risco, y se integra en el proyecto de compensación del Camino francés. El solar tiene una superficie de 1.290 metros cuadrados, una habitabilidad de más de 2.000, y se estima que albergará 18 viviendas, con una valoración de 1.163.760 euros.

Plazo de 45 días

Las empresas interesadas tendrán un plazo de 45 días naturales para presentar sus ofertas, que terminará el 18 de septiembre. Louzao remarcó en su día que los pliegos aseguran el destino de los terrenos para uso de vivienda protegida y el cumplimiento de los plazos de urbanización y edificación. Además, el contrato incluye un criterio de eficiencia energética a la hora de valorar las ofertas, con el que se busca promover «a utilización de solucións construtivas que reduzan o impacto da construción tanto na fase de execución como na fase de utilización dos edificios».

El anuncio de la enajenación de estos terrenos motivó las críticas la semana pasada del portavoz del PP, Borja Verea, por considerar que poner en manos privadas la construcción de las viviendas es un «ataque obsceno ao interese público». El edil de Urbanismo, Iago Lestegás, replicó que, independientemente de quien sea el promotor, los pisos deberán ser protegidos. Además, Lestegás reivindicó que el procedimiento permitirá obtener ingresos para comprar y rehabilitar edificios en la ciudad histórica, que se destinarán a vivienda pública en alquiler.

Apuesta por la rehabilitación

Raxoi ha tratado de avanzar en la rehabilitación de inmuebles en el centro de la ciudad por diferentes vías, pero se ha encontrado con algunos obstáculos. El gobierno inició en marzo la subasta de cuatro inmuebles ruinosos incluidos en el Rexistro de Soares, pero la Justicia ha paralizado la venta de tres de ellos tras un recurso interpuesto por los propietarios.

Además, a principios de junio se abrió la licitación para la redacción del proyecto de rehabilitación de cinco edificios en A Caramoniña para vivienda pública, en los que se habilitarían hasta nueve pisos. Las previsiones pasan por poder iniciar las obras en 2026 y se espera obtener financiación a través de de la convocatoria de los fondos EDIL de la Unión Europea. De no conseguirlos por esta vía, sería uno de los proyectos en los que Raxoi invertiría parte de lo que recaude con la enajenación de las cuatro parcelas municipales.

El Gobierno de Goretti Sanmartín, por otro lado, puso en marcha en abril de 2024 una comisión para la creación de una empresa municipal de vivienda, cuyo principal cometido será la rehabilitación y recuperación del patrimonio inmobiliario, pero por el momento no se han completado los pasos necesarios para su constitución.

