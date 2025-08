A USC recibirá máis de 9 millóns da Xunta para intensificar a investigación

A Universidade de Santiago (USC) vai recibir preto de 9,3 millóns de euros co obxectivo de fortalecer as súas infraestruturas científicas e equipamento tecnolóxico para así intensificar a actividade investigadora e aumentar a produtividade científica. Esta achega foi formalizada onte no Consello da Xunta a través dun convenio de investigación coas tres universidades galegas, polo cal se repartirán 20,7 millóns para este ano e para o seguinte (un 10% máis que no bienio anterior, 2023-2024).

Unha das áreas prioritarias son as estruturas de investigación. Coa citada achega, a USC poderá incorporar persoal investigador consolidado en convocatorias como Ramón y Cajal ou Beatriz Galindo, a participación en convocatorias de transferencia de coñecemento de carácter internacional no marco do Horizonte Europa e dos programas de cooperación territorial Interreg e Erasmus+, o apoio ás estruturas de investigación dos campus de especialización e dos centros singulares de investigación da Rede CIGUS.

En materia de graos e mestrados, a USC impulsará accións de mellora de determinadas titulacións enfocadas a elevar as taxas de ocupación dos egresados, así como fomentar a captación de alumnado estranxeiro e obter selos internacionais de calidade. Neste punto tamén se inclúe o financiamento da redacción do proxecto de reforma e ampliación do complexo docente para o traslado da Facultade de Formación do Profesorado no Campus de Lugo.

En canto a infraestruturas e equipamento, destaca a segunda fase de reforma integral do Observatorio Astronómico Ramón María Aller e o acondicionamento de espazos de investigación no Campus Sur de Santiago e na Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo.

No referente á actualización de infraestruturas científicas, destaca a instalación de acuarios para a experimentación con peixe-cebra no Ceviobet (Centro de Medicina e Veterinaria) no Campus de Lugo ou a adquisición de equipamento básico para distintas unidades de investigación como un expectómetro de masas, un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución ou un irradiador preclínico de pequenos animais para estudos de radioterapias innovadoras, entre outros.

UVigo

A Universidade de Vigo centra as áreas obxecto do convenio na captación do talento, os centros, as estruturas de investigación, as obras singulares e outras accións con foco específico na I+D+i e na calidade da docencia, para o cal recibirá unha achega da Xunta de 5,6 millóns de euros.

A primeira delas executarase con incentivos tanto para a consolidación como para a atracción de talento para novas necesidades estratéxicas e para apoiar os investigadores pertencentes a programas como o Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, Juan de la Cierva ou do Consello Europeo de Investigación (ERC).

No que atinxe aos centros de investigación, inclúese a adquisición e mellora do equipamento dos centros da Rede CIGUS. Así pois, o Centro de Investigación Mariña (CIM) poderá incorporar unha ecosonda científica, que é un equipamento único capaz de proporcionar datos de alta calidade para rexistros de fondos mariños e columnas de auga. Isto permitirá medicións cuantitativas das propiedades dos fondo mariño, así como o apoio ao seguimento e investigación biolóxicos, físicos e ambientais. Tamén se mellora a dotación dos laboratorios do Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina (Cinbio) e do Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicacións (AtlanTTic).

UDC

En canto á Universidade da Coruña, sitúa como actuacións preferentes as enmarcadas no reforzo, integración e consolidación das estruturas centralizadas de I+D+i, na especialización dos centros de investigación, na innovación educativa e a dixitalización e na proxección institucional. A Xunta apoia estas actuacións cunha achega de preto de 5,8 millóns de euros entre 2025 e 2026.

No primeiro dos puntos, a través deste convenio autorizado onte, a UDC proporcionará apoio ás oficinas técnicas e de xestión en materia de innovación e investigación co fin de potenciar a captación e retención de talento, a produción científica, a captación de fondos e a transferencia de coñecemento.

En canto aos centros de investigación, apóstase por melloras no desempeño da actividade investigadora centrada na incorporación de talento novo con alta proxección internacional, na coordinación e colaboración entre centros para o aproveitamento de sinerxías e a súa potenciación a nivel individual como centros de referencia no seu eido de investigación.