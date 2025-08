Agenda Cultural: ¿Que hacer hoy, 6 de agosto, en Santiago?

A banda Golden Galos achega o blues á Praza das Praterías

CONCERTOS. O grupo de música Golden Galos Chicken's Furancho traen os ritmos da música americana á capital galega, esta noite, ás 20.30 horas, na Praza das Praterías. Os artistas prometen unha velada memorable, cunha proposta sonora e escénica moi próxima ás tradicionais e famosas blues reunions. Ademais, para cerrar a terceira noite do festival Feito a Man 2025, o artista toledano Julián Maeso actuará na Praza de San Martiño Pinario, ás 22.30 horas. Ambos espectáculos deleitarán aos asistentes coa promesa de ofrecerlles música feita a man.

A cantante catalana Myriam Swanson / Cedida

NoitiNHas 2025 regresa a Compostela

CONCERTOS E GASTRONOMÍA. A oitava edición do ciclo musical e gastronómico gratuíto retoma a súa actividade na capital galega tras a xornada do 2 de xullo. Nesta ocasión, a apertura (19.30 horas) estará nas mans de DJ Chiri, que se complementará co concerto da cantante catalana Myriam Swanson, ás 21 horas no NH Collection de Santiago (Avenida do Burgo das Nacións). Ademais, o evento contará cun servizo de catering dirixido pola chef Inés Abril, traballadora do restaurante Maruja Limón en Vigo.

A sala Numax estrea o filme 'Ostende'

CINE. Ás 20 horas, a sala de cine Numax proxecta Ostende, con entradas a 4 euros. A historia dunha moza que tras gañar un concurso recibe catro días de vacacións nun hotel de Ostende (Buenos Aires), onde se lle presentarán unha serie de enigmas a resolver. Un filme que, pese a súa corta duración, ofrece momentos de intriga, inclusive esceas que poden resultar perturbadoras.

As Cantareiras de Ultreia devolven a tradición á capital / Cedida

O Festival C homenaxea os cantares galegos tradicionais

ACCESO LIBRE. Ás 20 horas, como parte do programa do Festival C, estarán no Paseo da Ferradura da Alameda as Cantareiras de Ultreia. O grupo presenta un espectáculo que rende homenaxe á música galega; unha interpretación de pezas tradicionais que procura contribuír a unha transformación social que afaste os prexuízos da nosa cultura. Ademais, ás 11.30 horas, CircoNove realizará un novo obradoiro de circo no parque de Galeras; unha actividade gratuíta para entreter aos máis pequenos.