Colaboración entre a USC e Microsoft: «Galicia conta con referentes nacionais e internacionais na IA»

Microsoft vén de elixir ao Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago (Citius) para traballar conxuntamente no desenvolvemento de modelos fundacionais de intelixencia artificial en lingua galega.

Esta colaboración constitúe un novo paso na estratexia da compañía para impulsar tecnoloxías da linguaxe baseadas en IA abertas, responsables e adaptadas á diversidade lingüística europea, e pon as bases para liderar o desenvolvemento de modelos de linguaxe específicos tamén para o catalán e o éuscaro, para o cal seleccionou o Barcelona Supercomputing Center (BSC) e o centro HiTZ da Universidade do País Vasco.

A elección do Citius como centro responsable do modelo en galego foi valorada positivamente polo seu director, Senén Barro. «Se as máquinas non falan o galego e non o falan ben, nós falaremos menos galego e peor. Non é só unha cuestión identitaria que defendamos o galego no mundo dixital, senón práctica tamén. E defendelo é ter competencia en IA e nas tecnoloxías da linguaxe, en particular», comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO.

O centro investigador ten dita competencia a través do proxecto que está a desenvolver xunto co Instituto da Lingua Galega. Trátase do proxecto Nós, o cal «busca dotar dos recursos tecnolóxicos necesarios ao galego e situalo entre as linguas predominantes no mundo dixital, o que cada vez é máis o mundo a secas».

«Defender o galego no mundo dixital, é ter competencia en IA e nas tecnoloxías da linguaxe» Senén Barro — Director do Citius

Que Microsoft teña o compromiso de desenvolver a súa IA nas linguas europeas e, en particular, nas linguas de España, «é moi positivo». E que para iso «considere ao CiTIUS como un dos centros de referencia é un indicador máis de que Galicia conta con referentes nacionais e internacionais na IA».

Microsoft subliña a importancia de desenvolver modelos fundacionais multilingües que inclúan as linguas oficiais europeas, co obxectivo de «preservar o patrimonio cultural e desbloquear oportunidades económicas en toda Europa». A compañía destaca que esta iniciativa permitirá «pechar a fenda lingüística dixital» e garantir que «todas as linguas europeas estean representadas na IA do futuro».

Os modelos desenvolvidos estarán aloxados na plataforma Azure AI Foundry, no marco do programa Microsoft Open Innovation Center (MOIC). O seu obxectivo será crear modelos fundacionais que faciliten a integración de todas as linguas oficiais do Estado en sistemas dixitais avanzados, garantindo a súa presenza nas tecnoloxías de IA máis influentes do presente e o futuro.