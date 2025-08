Compostela se consolida como el primer destino turístico de Galicia

Santiago se consolida como principal destino turístico de Galicia. Así lo confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística, de cuyo balance del primer semestre de 2025 se desprende que la capital gallega incrementa en 1,6 % las estadías en relación al ejercicio anterior en el mismo periodo, y supera tanto en estancias como en tarifa media a otras ciudades gallegas como Vigo y A Coruña.

Compostela contabilizó un total de 696.085 estadías en los primeros seis meses del año. En este periodo, 365.132 fueron internacionales, una cifra similar a la del año pasado, con dos meses consecutivos, mayo y junio, en los que superaron las 100.000 estancias foráneas. Este volumen de turismo internacional también implica que se produzca un incremento de la tarifa media, y por lo tanto que el modelo atribuya mayor valor añadido al conjunto de la ciudad.

«A evolución turística neste 2025 continúa sendo positiva», asegura la concejala de Turismo, Míriam Louzao, quien añade que «xa o ano pasado fora o ano con maior número de estadías na cidade, polo que estamos falando de cifras que medran ano a ano no noso destino».

En este sentido, Míriam Louzao indica que «esta tendencia vai na liña do modelo turístico cara o que temos que camiñar, incrementando o número de persoas visitantes que quedan a durmir na cidade, que fan máis gasto tanto nos establecementos de aloxamento como noutros sectores como os transportes, o comercio e a hostalaría en xeral».

Respeto a la tarifa media, en el mes de junio fue de 108,13 euros, lo que supone un incremento del 8 % con respeto al mes de junio del pasado año. En relación a otros destinos gallegos, y según datos del INE, la tarifa media en el mismo mes en A Coruña fue de 79,94 euros y en Vigo fue de 77,63 euros. En cuanto al número de estadías de enero a junio, Compostela sigue liderando la primera posición con 696.085, seguida de A Coruña con 479.519 y de Vigo con 372.190.

El balance del primer semestre confirma el emitido después del primer trimestre de este año, cuando Santiago ya estaba consolidado como el primer destino turístico de Galicia. Entonces, el INE ya reflejaba reflejaba el tirón turístico de la capital gallega, tras superar por segundo año consecutivo la barrera de los 55.000 viajeros en un mes de marzo. En 2025, en este periodo, los establecimientos hoteleros de Santiago recibieron un total de 55.030 turistas, un dato muy similar al registrado en 2024 (55.323 visitantes). Los datos de este año llaman la atención porque, a diferencia de 2024, la Semana Santa no cayó en marzo, lo que otorga más peso a la cifra contabilizada en el actual ejercicio. En el primer trimestre llegaron a Santiago más de 125.000 personas.

En las fiestas del Apóstol ha ocurrido algo similar. Las reservas aumentaron un 39 % con respecto al mismo fin de semana del año pasado, según la plataforma Site Minder, que precisó que el precio de las habitaciones en hoteles se incrementó en un 10%, pasando de los 149 euros que costaba un dormitorio en 2024 a los 164 euros.

La ONCE analiza la accesibilidad de más de 400 puntos del Camino

El proyecto del Camino de Santiago, por un camino más accesible, de Fundación ONCE, ha incluido en su página web el análisis de accesibilidad de 427 puntos de interés del Camino de Santiago Francés a lo largo de todo su recorrido, lo que supone un incremento de lugares examinados del 16,6 % en un año. Esta información no es estática, sino que se va actualizando poco a poco con el fin de ofrecer datos prácticos a los peregrinos con discapacidad que deciden hacer la ruta francesa, la más seguida por los amantes del Camino. Así, entre los puntos de interés que se están analizando figuran albergues, iglesias, oficinas de atención al peregrino y centros de salud, entre otros. El objetivo del análisis por parte de Fundación ONCE de este tipo de lugares es ofrecer a los peregrinos con discapacidad, personas mayores y otros colectivos con necesidades especiales la mayor información sobre accesibilidad posible antes de su salida hacia Santiago, para que puedan preparar su experiencia adecuadamente.

Además, los usuarios pueden encontrar en la web también cuestiones relacionadas con la accesibilidad de las distintas etapas, consejos para preparar el trayecto, recomendaciones de tecnologías accesibles y enlaces de interés para completar los datos disponibles en este sitio.