Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago

Las familias de la Guardia Civil exigirán que se apliquen las cláusulas de penalización que contempla el contrato si la empresa concesionaria de la construcción de la nueva casa-cuartel de Santiago no cumple los plazos. Así lo avanza Diego Madrazo, secretario de relaciones institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quien teme que, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran las obras, no se entreguen las viviendas antes de final de año como estaba previsto. «Desde la asociación ya nos quejamos del desalojo de familias que se llevó a cabo antes y durante las obras y también del incumplimiento de plazos», remarca, a la vez que se muestra poco optimista sobre el respeto de la fecha de entrega del complejo.

«Muchos compañeros han estado conviviendo con escombros en condiciones de inseguridad e insalubridad debido a estas obras que avanzan muy despacio», subraya el representante de la AUGC, que también recuerda que «es cierto que el destacamento de Tráfico ha sido trasladado a una nave del polígono de A Sionlla, pero los compañeros de seguridad ciudadana siguen trabajando en este entorno en medio de obras, con todo lo esto supone».

Advierte de que la asociación de guardiaciviles tomará medidas en caso de que las 38 viviendas que incluye la casa-cuartel no estén entregadas a finales de año. «Le pediremos a la Guardia Civil que, en caso de que no se cumpla este plazo, que todo apunta a que no se va a cumplir, que exija la ejecución de las cláusulas de penalización que contempla el contrato a la empresa constructora», manifiesta.

Al respecto, indica que «hay 35 familias que están esperando a recibir su vivienda. La mayoría fueron desalojadas para la realización de las obras y están costeando pisos de alquiler de sus propios bolsillos, por lo cual cada mes de retraso de las obras del nuevo cuartel supone un perjuicio para ellos». También incide en que la de Santiago «es una unidad muy importante: solo el destacamento de Tráfico cuenta con 60 agentes, a los que se suman otros 80 del resto de departamentos».

Por eso urge a las autoridades que se aseguren del cumplimiento de los plazos y que la casa-cuartel esté terminada y entregada a finales de 2025. Consultada por EL CORREO GALLEGO, la Subdelegación del Gobierno en la provincia de A Coruña remarcaba ayer que «os prazos que se manexan seguen sendo a finais de ano».

En la Comandancia de A Coruña de la Guardia Civil apuntan lo mismo: «Las obras están en plazo y se espera que se entreguen a final de año», señalan las fuentes, al tiempo que detallan que «por el momento no está adjudicada ninguna de las viviendas a ninguna familia. En el momento que se completen las obras, se reubicará a las familias en los nuevos pisos».

En este sentido, desde la Comandancia recuerdan que algunas familias siguen viviendo en los viejos bloques que se conservan en la parcela del cuartel, «que se derribarán —en cuanto el nuevo bloque de viviendas esté listo y pueda ser ocupado— para construir nuevas dependencias para la Guardia Civil, como una zona de tiro o un espacio dedicado a formación».

Si bien la Subdelegación del Gobierno coruñesa y la propia Comandancia aseguran que el complejo estará terminado antes de que finalice el año, la Delegación del Gobierno en Galicia dejaba entrever el pasado diciembre que probablemente se retrasaría la entrega del nuevo cuartel hasta el primer semestre de 2026. Matizaba que aunque la construcción esté terminada a finales de este año, harán falta algunas semanas o meses más para completar dotaciones, de ahí que no esté clara la fecha de entrega definitiva del nuevo complejo.

EL CORREO ha visitado la zona y, como se puede ver en la imagen que acompaña esta información, los dos edificios principales que conforman la casa-cuartel (en primer plano las nuevas dependencias y detrás el bloque de viviendas) ya han tomado forma. No obstante, la primera impresión que ofrece la construcción es que todavía queda obra para mucho tiempo. Los propios operarios son poco optimistas con los plazos establecidos pero no se atreven a dar posible tiempo de demora. Las familias de la Benemérita son las principales afectadas por la obra y también los propios guardiaciviles que están trabajando desplazados o en condiciones poco agradables.