«Nací en la Rúa Nova y ojalá pueda presentar el libro aquí»

Carlos Asorey Brey (Santiago, 1956) ha publicado un nuevo libro, llamado Las neuronas se ensucian al usarlas, con el respaldo de la editorial Huerga y Fierro, en cuya caseta firmó ejemplares durante la pasada Feria del Libro de Madrid. Aunque su carrera profesional como guionista y escritor se ha cimentado desde esa ciudad, ya hace tiempo que le late el deseo de presentar alguno de sus libros en Santiago, posibilidad que aún flota en el aire. Fue guionista de exitosas series como Cuéntame o El Comisario, y es primo segundo del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

«Nací en el número 55 de la Rúa Nova, y aunque marché de Santiago muy pronto, vuelvo a Santiago con cierta frecuencia... Ojalá puede presentar este libro en mi ciudad natal. Mi hermana y mi hermano viven en Santiago y mantenemos la casa familiar donde nací, por eso me haría mucha ilusión presentar la novela cerca de ellos. Además, mi padre, Antonio Asorey, fue profesor de Derecho en la Universidade de Santiago, y, como curiosidad, tuvo de alumno a Manuel Fraga», cuenta Carlos Asorey Brey en charla con EL CORREO.

Las neuronas se ensucian al usarlas cuenta la historia de un personaje protagonista que, tras morir su pareja, decide abrir una oficina como detective privado, etapa que se complica cuando una mujer le encarga la búsqueda de una persona, labor que, de sencilla, pasa a ser complicada hasta el punto de generar un enredo en clave de thriller que alimenta el resto de una trama servida en tres partes durante 314 páginas. Es una novela negra que discurre atípica, lejos del rail de lo estándar, según describe su autor.

«Por una parte, hay un elemento de distopía y luego hay algunas pinceladas de fantasía como cuando, por ejemplo, Leonard Cohen aparece como personaje en una isla griega y conversa con el protagonista; y hay también un personaje que ha muerto...».

A diferencia de su anterior novela, El mortero de cristal (Gramática Parda, 2013), «con gran parte de la ambientación situada en Santiago», esta nueva historia se centra en Madrid, una megalópolis que conecta con las de cierta corriente literaria que admira este autor gallego: «Me gusta mucho el realismo sucio americano, el realismo descarnado», aclara al tiempo que añade: «Por cierto, que esa novela anterior que sucede en parte en Santiago, ya no se puede encontrar, está descatalogada, y voy a intentar reeditarla con alguna editorial de Galicia», anticipa en charla telefónica desde A Coruña, donde pasa parte de este mes de agosto.

Volvamos a las páginas de su presente como autor, a Las neuronas se ensucian al usar.

«Es un libro que no tiene un género muy definido porque, al mismo tiempo que novela, es una biografía porque el narrador cuenta la historia del detective protagonista y, aunque no llega a ser una parodia, también es una historia con humor...».

«Este libro es una mezcla de géneros donde predomina la parte de la novela negra. Después de mi anterior libro, Lo que cuenta es la palabra, publicado en 2022, con 111 microrrelatos, tenía ganas de escribir otra novela y, al plantearme escenarios, tenía varios temas y argumentos que me gustaban, y como no me decidía, decidí mezclar varios tonos en la nueva».

A Carlos Asorey Brey, guionista gallego de charla fácil, que suma nominaciones como finalista en los premios Mestre Mateo y en los Goya (optó a ese galardón por su trabajo en A Esmorga, a medias con su director, Ignacio Vilar), le cuesta pensar en una traslación audiovisual de Las neuronas se ensucian al usar.

«A pesar de ser guionista, creo que sería muy difícil adaptar este libro al cine, quedaría una película muy larga, sería más fácil hacerlo con la subtrama de la novela negra», asegura restando importancia a su oficio porque, entre otras cosas, como dice un famoso colega suyo de profesión: si preguntas por la calle nombres de guionistas, no sumas cuatro en una hora. «Los guionistas no somos conocidos... ¡Ni falta que nos hace!», suelta tan tranquilo.