O PP critica o «desprezo» do goberno local polo estado das zonas verdes de Compostela

Co obxectivo de dar garantías de seguridade á veciñanza sobre o estado dos parques e do arborado da cidade, o concelleiro do Partido Popular de Santiago José Antonio Constenla vén de propoñer a creación dun Plan Director de Infraestrutura Verde e Biodiversidade.

O concelleiro popular insistiu en que «nos preocupa o desprezo que amosa o goberno nacionalista polo estado destas áreas en todo o termo municipal» e lembrou que «exemplo disto é que seguimos sen saber nada do Plan Director da Alameda, un dos espazos máis singulares e emblemáticos de Compostela».

José Antonio Constenla reiterou que «Santiago é unha das cidades máis verdes de Europa e dispón dun patrimonio arbóreo de gran riqueza, pero tamén ten un goberno local que presume de conciencia e compromiso medioambiental, pero, lamentablemente, dita preocupación non se reflicte na protección e conservación dos árbores e zonas verdes de Compostela».

O edil popular destacou que, deste xeito, obteríamos «unha exhaustiva diagnose da situación real do patrimonio natural da cidade e a súa xestión, estableceríanse obxectivos estratéxicos, liñas de acción e actuacións enfocadas a conservar, mellorar e potenciar o noso patrimonio natural».

Por outra banda, o popular indicou que «tampouco temos coñecemento do estado dos árbores e parques ou da súa posible perigosidade, algo que preocupa tamén á veciñanza porque, cada vez máis, cando a nosa cidade se ve afectada por un tempo desapracible, amañecemos con caídas de exemplares de gran porte en distintos lugares, pero, sobre todo, na Alameda e na histórica carballeira de San Lorenzo».

A maiores, subliñou que «tamén nos escandaliza o mal estado no que se atopa a marxe fluvial do río Sarela, cada vez en peor estado, con biodiversidade descontrolada, por falta de atención do goberno local; e árbores caídos que, ou non os sacan nunca, ou tardan meses en retiralos».

Melloras na contorna de centros educativos

Este luns o PP de Santiago tamén reclamaba ao goberno local que proceda a facer as obras que sexan necesarias, co fin de garantir a seguridade vial e a mobilidade na contorna do colexio Divino Maestro, antes do inicio do curso escolar. «Neste momento deberían estar executándose as melloras na proximidade da igrexa e do centro, aproveitando que as vacacións escolares permiten executalas con menor impacto e perigo para a comunidade educativa e a veciñanza, pero os nacionalistas non está na xestión da cidade e, cada día, demostran que son un goberno cativo e escaso, que non dan abasto», remarcou o edil José Ramón de la Fuente.

Subliñou que «o Partido Popular denunciou xa, a principios deste mesmo ano, o lamentable estado no que se atopaba a parcela colídante coa igrexa de Santa Marta e o colexio, reclamándolle ao goberno unha pronta intervención que resolvera os problemas que existen, dende hai tempo, na zona». Sen embargo, «seis meses despois, o goberno local segue sen acometer unhas obras das que o propio concelleiro de obras recoñeceu tiñan elaborado un anteproxecto», remarcou.