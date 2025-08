Preto de 480 estudantes agardan por unha praza nas residencias da USC

Tras informar a USC nos últimos días de que 2.300 estudantes solicitaran aloxamento nalgunha das súas residencias de cara ao vindeiro curso, onte mesmo a institución académica deu a coñecer que son 478 os que están en lista de agarda.

O 31 de xullo publicouse a primeira listaxe definitiva onde se cubrían as 960 prazas da convocatoria ordinaria, se ben cerca de 200 persoas non fixeron a confirmación. «Nese listado había tres partes. As persoas admitidas nunha praza, as que quedaban en lista de agarda e as excluídas por distintas razóns como pode ser o rechazo a unha praza ao ser unha convocatoria publicada xa no mes de maio, cando había xente que non sabía onde ía a estudar», sinala a EL CORREO GALLEGO a vicerreitora de Estudantes, Pilar Murias.

En canto ao número de solicitudes presentadas trátase dunha cifra «bastante similar» á de anos anteriores, se ben se pode apreciar «un pequeno incremento».

Das 960 prazas adxudícanse 882 por criterios económicos e académicos, e só 78 por criterios académicos.

Onte procedeuse co primeiro movemento. «Os estudantes que teñen praza adxudicada teñen que confirmar se a queren pagando a correspondente fianza nun prazo de dous días e os que están en lista de agarda e queren permanecer nela tamén deben manifestar ese interese», detalla Murias.

Agora, cada dous días, haberá movementos da lista de agarda, se ben dende a Universidade consideran que «antes de que remate o mes imos rematar coa adxudicación porque teremos dentro a todos confirmados».

A maiores, hai «un pequeno número de persoas» que solicitan cambio de centro. O motivo principal, segundo relata Pilar Muriás, é que unha persoa entra no último momento nunha residencia que «non é a que máis se lle adapta ao estar nunha ubicación que non é a máis cercana ó centro de estudo».

Pilar Murias define o Servizo Universitario de Residencias (SUR)como «moito máis que un servizo de aloxamento» ao implicar que unha vez conseguida a praza «tes unha estabilidade xeral para o periodo de estudos».

Trátase de prazas para as que se prioriza a persoas coas condicións económicas máis desfavorables. «Temos prezos moi razoables e estables que cubren luz, auga, gas, etc, polo que hai moitas persoas que entenden que merece a pena optar a unha praza», di. O custo depende a renda familiar e oscilan entre os 46 euros en habitación compartida ata os 292 euros.

Murias define o SUR como «un gran activo que queremos cuidar e máis nun contexto de preocupación polo acceso á vivenda por parte do estudantado». Así, ve necesario que todas as institucións «nos sentemos a reflexionar para ver como podemos aliviar esta situación» e non permitir que as circunstancias económicas relacionadas co mercado inmobiliario «sexan un obstáculo para que a xente nova poida acceder e permanecer na educación superior».