La Xunta fuerza a Raxoi a empezar de cero para declarar Santiago zona tensionada

La declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado vuelve a la casilla de salida. La Xunta de Galicia anunció ayer su rechazo a la solicitud formulada por el Concello al considerar que Raxoi no ha aportado la documentación requerida para establecer esta medida en la capital gallega, con la que se podría establecer un tope a la subida del precio de los alquileres en manos de grandes propietarios o de las nuevas viviendas que salgan al mercado, en virtud de lo establecido en la ley estatal.

Al conocer la resolución del Eejcutivo autonómico, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, declaró que encierra «unha clara intención política» porque «a resposta da Xunta chegou antes á prensa que ao Concello». La regidora proclamó que «é evidente que ao Partido Popular non lle interesa que se conteñan os prezos do alugueiro en Santiago», pero afirmó que su gobierno «non desiste nin vai desistir» de obtener la declaración de zona tensionada.

El Concello, tras meses de trámites, envió a la Xunta su propuesta a finales de mayo. Como respuesta, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) solicitó a principios de julio la elaboración de un nuevo documento de diagnosis de la situación del tensionamiento en el mercado residencial del municipio y la corrección de otras «deficiencias».

Ahora, el Ejecutivo autonómico da por desistida esta solicitud «ao non dar resposta válida ao requirimento» para enmendar y completar la documentación presentada. El rechazo no es definitivo, ya que desde San Caetano aclaran que Raxoi «poderá volver a presentar a solicitude coa documentación solicitada para que poida ser tramitada adecuadamente».

Razones del rechazo

La Xunta sostiene que tras recibir la petición del Gobierno compostelano, el IGVS «requiriu completar o proxecto do plan específico de medidas correctoras para reverter a situación de mercado tensionado xa que as que estaban incluídas carecían de incidencia real, dunha mínima concreción ou xa estaban en execución e, por outra banda, adoecía de calendario claro de aplicación».

Además, desde el IGVS advierten que no se ha respondido a otras dos cuestiones: la elaboración de un nuevo documento de diagnosis «realizado a partir de datos oficiais e non dun portal inmobiliario», ya que el aportado utilizaba datos de Idealista; y motivar la propuesta de reducir de 10 a 5 el número de viviendas para la consideración de gran tenedor, que afectaba unicamente a 100 inmuebles, según el ente autonómico.

El Ejecutivo de Alfonso Rueda asegura también que ofreció a la alcaldesa compostelana una reunión entre técnicos autonómicos y municipales, pero la respuesta fue «obviar as reunións ofrecidas e remitir unha contestación ao requirimento que non dá resposta ao solicitado pola Xunta, limitándose a tentar rebater o contido do requirimento, sen incorporar ningunha modificación substancial».

Solicitud en el limbo

El anuncio de San Caetano cayó como un jarro de agua fría en las filas del Bipartito compostelano. A la espera de conocer la valoración que ofrecerá hoy el edil de Urbanismo, Iago Lestegás, la regidora aludió a «unha intención política» por parte de la Xunta, que «non quere aprobar a declaración para Compostela». Sanmartín valoró que «como non pode denegala, porque cumprimos os requisitos, deciden deixar no limbo a nosa solicitude». De esta manera, concluyó que «a principal vítima desta decisión da Xunta é a veciñanza de Santiago».

Por su parte, el portavoz municipal del PSdeG, Sindo Guinarte, reclamó a Sanmartín que «se poña a traballar» para conseguir la declaración, al advertir que mantiene «unha actitude pasiva» mientras que «a cidadanía sofre a falta dunha política real de vivenda». Además, solicitó a la Xunta que «deixe de poñer obstáculos burocráticos» a la implementación de la medida.

El estudio concluye que todo el municipio cumple los requisitos El estudio encargado por el Concello al Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña (UDC) concluye que todo el término municipal de Santiago cumple los requisitos para ser declarado zona de mercado residencial tensionado. Entre los indicadores analizados, la subida media del precio del alquiler en los últimos 5 años con respecto al aumento del IPC de la comunidad autónoma es el que determina que se pueda declarar zona tensionada todo el municipio. En el periodo analizado, entre 2018 y 2023, el IPC gallego creció un 20,8%, mientras que los alquileres en Santiago lo hicieron un 46,2%; la ley estatal determina que para la declaración basta con que la diferencia sea de tres puntos. El otro indicador que cumple Compostela está relacionado con el porcentaje de renta de los hogares destinado a hacer frente al pago del alquiler. En la capital gallega la media destinada al arrendamiento más los suministros básicos es del 31,1%, mientras que la ley marca el umbral para la declaración de zona tensionada en el 30%. Según el edil de Urbanismo, Iago Lestegás, estos datos «confirman que o que máis tensiona o mercado é o alugueiro», puesto que los indicadores relativos al aumento de los precios de compra respecto al IPC y al porcentaje de renta de los hogares destinado al pago de la hipoteca no están tensionados en Santiago. Las zonas más afectadas, según el informe, son las de menor renta y con mayor tasa de desempleo. Las consecuencias, de continuar así, serían el aumento de la desigualdad y el abandono del municipio hacia otros con precios más asequibles.

