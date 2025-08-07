Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 7 de agosto, en Santiago?
Do Atardecer no Gaiás ao Feito a Man, propostas para este xoves en Compostela
Dende Berlín chega o grupo Melodiam ao Monte Gaiás
CONCERTO. Atardecer no Gaiás 2025 retoma a súa sesión de concertos gratuítos esta tarde ás 21 horas na Praza central do Gaiás (Cidade da Cultura). Dende Berlín chega a Santiago Melodiam, un dúo formado polas pontevedresas Almudena e Carlota. Cunha proposta que é resultado da combinación de diferentes estilos derivada das súas influencias no pop, rock, hip-hop e música electrónica, Melodiam promete aos asistentes unha velada máxica e cargada de diversión coas súas composicións únicas.
O Festival C somerxe a Quintana na risa
TEATRO. No marco do Festival C, ás 20 horas na Praza da Quintana o dúo Trapu Zaharra realizará o seu show Dale Ramón! Os actores Santi Ugalde e Sergio Arrospide chegan para encher de risas a cidade de Santiago mediante a representación dun emocionante concurso no que o público realizará as súas apostas sobre quen será o gañador.
Feito a Man 2025 fará temblar Santiago ao estilo rock&roll
ACCESO LIBRE. Continúa a programación de actuacións gratuítas do festival Feito a Man 2025. Hoxe ás 21.30 horas tocará en San Paio de Antealtares o grupo de rock progresivo Amoeba Split. Esta banda musical, formada en A Coruña no 2001, interpreta un tipo de música que se enmarca dentro do denominado jazz-rock progresivo. Con influencias de bandas británicas dos anos 60 como Soft Machine ou Caravan, lanzaron no 2010 o seu primer álbum, Dance of the goodbyes, o cal é recoñecido por moitos como o mellor álbum de rock progresivo dese ano.
Exposición ‘Un achado excepcional: 25 anos da Domus do Mitreo
Fai máis de dúas décadas que tivo lugar na cidade Lugo un gran descubrimento arqueolóxico, os restos dunha domus romana moi ben conservada. Con motivo da celebración do aniversario, o Colexio de Fonseca abre ao público a exposición dunha mostra na que, a través de 12 paneis con fotografías, algunhas delas inéditas, preténdese mostrar a evolución do templo dende a escavación ata a musealización. A exposición permanecerá aberta ata o 26 de setembro.
