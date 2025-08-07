Bum del Gaiás: 141.000 participantes en su plan cultural en 7 meses y 800.000 visitas

Proponer más actividades no siempre conlleva obtener más público, pero esa norma sí se cumple en el caso de la oferta cultural de la Cidade da Cultura (CdeC) en el presente año. Ese conjunto de edificios del monte Gaiás en Santiago, acumula más de 141.000 participantes entre sus actividades culturales celebradas en los primeros siete meses de este 2025. Esa cifra marca un ascenso del 13,4 % respecto al ejercicio anterior (124.689).

Además, entre los meses de enero y julio, hubo 800.000 visitas al Gaiás, balance que está entre los datos más altos en 14 años de apertura del centro y que, a falta de un computó más definido, es «muy similar» al número de visitas del año previo, según detalla a EL CORREO GALLEGO dicha institución.

Entre los contenidos culturales del Gaiás, destaca la respuesta ante la exposición Orixes (Un viaje virtual a donde comenzó todo), al sumar ya 17.000 asistentes y eso que es de pago (entradas a 5 euros), cuando la mayor parte de propuestas del Gaiás son de entrada libre. Esa muestra, abierta hasta el 26 octubre, se apoya en gafas de realidad virtual para hilar una experiencia inmersiva a través de cuatro mil millones de años de evolución de nuestro planeta: desde los días del Tiranosaurio-Rex, pasando por los océanos o la aparición de los primeros grandes bosques.

Además, la cuidada retrospectiva sobre el pintor Rafael Úbeda, que concluye el 7 de septiembre, supera los 14.000 visitantes.

A nivel musical, el Serán del Gaiás sumó 6.000 asistentes en un evento de música tradicional gallega donde destacó la actuación de Xabier Díaz con Adufeiras de Salitre, Tres Pesos, Xosé Lois Romero o De Ninghures.

Atardecer no Gaiás 2025

Sin dejar la música, el ciclo Atardecer no Gaiás 2025, formado este año por once fechas estivales, tuvo conciertos sonados como el de The Rapants, al juntar a 4.500 personas, o el maratón de urbana con Al Safir al frente, donde se reunieron 3.000 fans.

En dicho ciclo gratuito, hoy, a las 21 horas, se ofrece una actuación de las pontevedresas Melodiam, mañana de las propuestas ganadoras del certamen Xuventude Crea 2024 (Sara Gimeno, Lontras y Slimak) y el día 21, de Futurachicapop y el dj compostelano Kike Varela (con invitados ya que anuncia un show especial).

La cifra de 800.000 visitas al Gaiás en los primeros siete meses del año incluye a participantes en actividades culturales, y a quienes acuden a eventos de empresas, actos institucionales, congresos, presentaciones, galas, cursos, a las personas usuarias de la Biblioteca y el Archivo de Galicia y a quienes trabajan en la Cidade da Cultura o usan las áreas deportivas y zonas verdes del Gaiás.

El incremento de participantes en las actividades culturales que genera este bum del Gaiás brota en paralelo al hecho de que la Cidade da Cultura tenga ahora un creciente programa de itinerancias con el que lleva sus exposiciones a otras ciudades y localidades de Galicia y, de forma puntual, fuera de nuestra comunidad.

Novedad: itinerancia

Entre enero y julio de este mismo año, la Cidade da Cultura organizó ocho exposiciones lejos de Compostela, en recintos de Madrid (1), Vigo (2), Pontevedra (1), A Coruña (1), Baiona (1), Ponteareas (1) y Ribadavia (1).

Esa idea de cultura en ruta continuará en la segunda mitad del año, «de cara aprovechar los recursos y equipos de la CdeC para que el Gaiás opere como una productora que nutra de contenidos a centros culturales de toda la comunidad», reforzando así su labor como institución pública.

Ese cambio en la gestión de su oferta cultural hace además que el Museo Centro Gaiás expanda su actividad en la propia capital gallega «al optimizar el uso de sus espacios para así acoger más muestras de modo simultáneo».

Plano de la entrada a la muestra '0rixes', en el Museo Centro Gaiás, con unas gafas de realidad virtual / Rocío Cibes

En lo que va de 2025, el Museo Centro Gaiás exhibió u ofrece en la actualidad estas muestras abiertas de martes a domingo: Una vida vikinga (finalizada), Tattoo. Arte bajo la piel (concluida), Orixes (en marcha; la única de pago), Rafael Úbeda. Visión retrospectiva (se puede ver hasta el día 7), Boris Savelev. Viewfinder, una forma de mirar (muestra fotográfica abierta hasta el 2 de noviembre) y Castelao. Mirar por Galicia (retrata la vida y obra del añorado intelectual gallego por medio de una experiencia que usa avanzado arte digital).

Música urbana el día 29 y techno y house el 30 antes de la Cidade Imaxinaria

En cuanto a las próximas citas del Gaiás, destaca la llegada del festival Lingua Urbana, que celebra su primera edición el viernes 29 de agosto con conciertos y dj sets con Hard GZ (mc gallego que está entre los grandes de la escena del rap estatal con vídeos de eco millonario en Youtube), MVRK, Jhon Pollón, Boyanka Kostova, 9Rubio, Lingua Urbana Xina Mora o Parkineos, Borja Solla, Sote, Valensk8 y Carlos Barral. Se organiza bajo el sello de Wake Up! con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través del programa Conciertos del Xacobeo y con la colaboración del Concelllo de Santiago. Hay entradas a la venta desde 38 euros.

Y de ese evento de música urbana a una de techno y house, el que se celebra ahí mismo el sábado 30 de agosto, con un cartel denominado Wake Up! Santiago que lidera Mochakk (AKA Pedro Maia), un dj brasileño con 182.000 personas suscritas a su canal de Youtube. Para esa segunda propuesta, hay tickets disponibles desde 37 euros de cara a un maratón de música electrónica cuyo elenco completan: Silvie Loto, Francisco Allendes, Cristina Lazic, Caste B2b Selles y Mvrk.

Y, ya de cara al último cuatrimestre del año, para público infantil y familiar, llegará la nueva edición de la Cidade Imaxinaria, propuesta escénica de entrada libre con espectáculos de magia, teatro de calle, humor y circo.