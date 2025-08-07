Los controles de velocidad se cobran más de 100 multas en apenas hora en el periférico de Santiago

Los controles de velocidad enmarcados dentro de la campaña especial que la Policía Local de Santiago está llevando a cabo durante esta semana en las vías compostelanas, sigue demostrando que a los conductores de la capital gallega les cuesta levantar el pie del acelerador.

Pese a los anuncios de la DGT sobre el incremento de los puntos en los que se efectuarán estos controles y que durarán hasta el próximo domingo 10 de agosto, en tan solo tres días de campaña, un total de 243 vehículos han sido 'cazados' superando los límites establecidos. Si tanto el lunes como el martes, setenta conductores fueron multados cada día por el radar móvil de la policía santiaguesa en puntos como la avenida de Lugo o el Cruceiro da Coruña, durante la tarde de este miércoles 101 de los 475 vehículos controlados en el periférico de Santiago fueron sancionados.

Un operativo que comenzó a las 16.50 horas y que duró hasta las 18.00 horas, poco más de una hora en la que un centenar de conductores superaron los 70 km/h en la avenida Gonzalo Torrente Ballester sentido salida de la ciudad.

Poco después, los agentes municipales trasladaban el cinemómetro móvil hasta la rúa Romaño, donde entre las 18.50 horas y las 19.10 horas controlaron 22 vehículos sentido entrada a Santiago, de los cuales, tres fueron propuestos para sanción al superar los 30 km/h establecida en dicha vía.