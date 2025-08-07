Un incendio forestal afecta al Camino en la entrada de Santiago a la altura de A Rocha Nova

Efectivos terrestres y aéreos se han deplegado este jueves por la tarde en la zona sur de la capital de Galicia para sofocar un incendio forestal que se ha originado entre A Rocha Nova y Vidán y que afecta al trazado del Camino de Santiago. Las alarmas saltaron pasadas las cinco de la tarde y hasta el lugar se han desplazado de inmediato numerosos efectivos contraincendios.

Las llamas se han originado en una zona verde frondosa y en principio no amenazarían a las casas del entorno. Además de los Bomberos de Santiago y de los Bomberos Forestales de la Xunta de Galicia, también se ha movilizado al menos un apagafuegos de los que están basados en el Aeródromo Militar de Lavacolla. Por el momento, no ha trascendido el terreno afectado ni el alcance de la incidencia, puesto que los operativos siguen trabajando en la zona. En todo caso, los testigos han indicado que, si bien los hidroaviones pasaron varias veces sobre el fuego, no llegaron a realizar descargas de agua.