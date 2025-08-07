Un incendio forestal afecta al Camino en la entrada de Santiago a la altura de A Rocha Nova
Efectivos terrestres y aéreos se han movilizado este jueves para sofocar las llamas que se originaron pasadas las cinco de la tarde
Efectivos terrestres y aéreos se han deplegado este jueves por la tarde en la zona sur de la capital de Galicia para sofocar un incendio forestal que se ha originado entre A Rocha Nova y Vidán y que afecta al trazado del Camino de Santiago. Las alarmas saltaron pasadas las cinco de la tarde y hasta el lugar se han desplazado de inmediato numerosos efectivos contraincendios.
Las llamas se han originado en una zona verde frondosa y en principio no amenazarían a las casas del entorno. Además de los Bomberos de Santiago y de los Bomberos Forestales de la Xunta de Galicia, también se ha movilizado al menos un apagafuegos de los que están basados en el Aeródromo Militar de Lavacolla. Por el momento, no ha trascendido el terreno afectado ni el alcance de la incidencia, puesto que los operativos siguen trabajando en la zona. En todo caso, los testigos han indicado que, si bien los hidroaviones pasaron varias veces sobre el fuego, no llegaron a realizar descargas de agua.
- Un escritor compostelano escudriña la historia de la gallega que venció al mayor ejército de su época
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Lo atropella una grúa en Santiago, se va para casa y llama poco después pidiendo asistencia sanitaria
- Seis cosas que sorprenden a un recién llegado a Santiago de Compostela
- Fallece un hombre de avanzada edad por un infarto en la praza de San Roque de Santiago en plena ola de calor
- De romper un plato de su suegra a crear joyas únicas desde su taller de Teo