Lorena Torres, enfermera neonatal en el CHUS: «Todos los sanitarios deberían saber de lactancia materna»

«La lactancia materna no tiene ningún perjuicio, solo aporta beneficios». Así lo asegura Lorena Torres, enfermera neonatal e IBCLC (Consultora de Lactancia Certificada) del Servicio de Neonatología del CHUS quien impartió ayer una charla en el Aula Andrea (1ª planta) junto a la pediatra Rosaura Picáns con motivo de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025, que concluye hoy. En ella participaron una veintena de familias del área sanitaria de Santiago.

Sobre los beneficios que aporta, Torres asegura que a nivel de la mujer hay menos cáncer ovárico, de mama o de epitelio, así como menos enfermedades metabólicas y cardiovasculares y diabetes, «sobre todo si la lactancia es prolongada».

En cuanto al bebé, se desarrollan menos linfomas y leucemias, descienden las enfermedades gastrointestinales y las que suponen riesgo metabólico y «se da una mejor conformación de la cavidad oral». A mayores de los beneficios a nivel físico e inmunológico, «también se va a fomentar mucho el apego entre la madre y el bebé». Y éste se conseguirá gracias a que el recién nacido «va a poder autorregularse a través del pecho de la madre».

La enfermera neonatal considera que en la actualidad la información sobre este proceso «es suficiente». Torres reconoce que las matronas de atención primaria están haciendo una «gran labor» ya que en las consultas pre-parto las mujeres tienen la opción de hablar con ellas sobre cómo van a hacer las lactancias. También es consciente de que existen grupos de apoyo y se hacen con periodicidad reuniones en varios centros de salud de la zona de Santiago. Además, dice que hay información en libros publicados e incluso existen aplicaciones «en las que se pueden registrar datos de cuánto pesa el bebé o cuántas veces lo alimentas al día, etc».

«El mayor número de fracasos que hay en la lactancia materna es por falta de apoyo institucional» Lorena Torres — Enfermera en el Servicio de Neonatología del CHUS

En ocasiones hay madres que ven dificultades para continuar dando el pecho cuando tienen que incorporarse a sus trabajos, si bien cree que «es perfectamente factible» seguir amamantando llegado ese momento. Cree que se trata de una cuestión de organización, de que las madres estén informadas y sepan cómo pueden hacerse. «Pueden hacer una serie de extracciones previas a incorporarse al trabajo y crear un pequeño banco de leche en casa y después hacer extracciones en el lugar del trabajo y dar esa leche fresca al bebé al día siguiente. Si no es suficiente tendrían que utilizar la leche que tienen congelada en su propia nevera o congelador».

Lo que más preocupa a las madres, tal y como pudieron trasladar, es la falta de apoyo una vez que dan a luz. «Dicen que se sintieron muy solas a la hora de instaurar la lactancia materna con dudas y miedos y en muchas ocasiones se encontraron con sanitarios que no estaban suficientemente formados en la lactancia materna. Eso les hizo sentirse condicionadas porque por un lado querían amamantar pero la información que les llegaba era que debían suplementar dando biberones a sus bebés», explica. De esta manera considera como problema considerable «la falta de cultura de amamantamiento» al no tener las mujeres «referentes en las que fijarnos».

Sin embargo incide en que cada vez hay más intencionalidad. En el área sanitaria ronda el 80%. «Ese porcentaje hace referencia a las madres que quieren lactar, pero no todas lo consiguen», incide.

Lorena Torres reconoce que puede haber lactancias que se compliquen y que «hay que atajar a nivel sanitario», si bien asegura que el mayor número de fracasos que hay en la lactancia materna «es por falta de apoyo institucional».