Perseidas en Santiago: ¿Dónde y cúando ver la lluvia de estrellas más esperada del verano?

Como cada verano, ya están aquí las Perseidas. Conocidas también como Lágrimas de San Lorenzo, esta lluvia es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, y es que no es para menos, ya que ofrecen un espectáculo visual único e inolvidable.

Las Lágrimas de San Lorenzo son visibles entre el 17 de julio y el 24 de agosto. Sin embargo, el mejor día para verlas será la noche de este lunes 12, cuando alcanzarán su pico de actividad.

El mejor momento para observarlas es justo después del ocaso, ya que después saldrá la Luna, que acabará de pasar su fase llena y dificultará la visión al estar más iluminada.

Si no quieres perderte nada de la lluvia de estrellas más esperada del año, desde EL CORREO GALLEGO te contamos todo lo que necesitas saber para poder verlas en todo su esplendor, así como los mejores lugares de Santiago para disfrutar del espectáculo visual.

¿Qué son las Perseidas?

Cada verano, hay una fecha marcada especialmente en los calendarios de todo amante a la astronomía: las Perseidas, que son, junto a las Cudrántidas, Líridas y Acuáridas, las cuatro principales lluvias de estrellas del año.

Este fenómeno, también llamado Lágrimas de San Lorenzo, tiene su origen en el cometa Swift-Tuttle, descubierto en 1862. En concreto, la lluvia de meteoros se deja ver cuando alguna de las partículas del cometa entra en contacto con la atmósfera terrestre a gran velocidad, originando lo que popularmente se conoce como estrella fugaz.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver las Perseidas en Santiago?

Pero, lo que seguro te estás preguntando es cuál es el mejor lugar para verlas en Santiago.

La capital gallega, y sus alrededores, cuenta con diversos buenos lugares para disfrutar de la lluvia de estrellas de la mejor manera. Estos son algunos de ellos:

Vista desde el Monte Pedroso / CEDIDA

Monte Pedroso

Uno de los mejores lugares para ver las Perseidas no puede ser otro que el Monte Pedroso, uno de los puntos más elevados de la ciudad.

En él encontrarás uno de los miradores más emblemáticos de Santiago, perfecto para observar la lluvia de estrellas.

Para evitar la contaminación lumínica, lo mejor es dirigirse a la zona más alta y oscura. Una vez allí, solo tienes que mirar en dirección contraria a la posición de la Luna y esperar a que la lluvia empiece.

Monte do Gozo

El Monte do Gozo es otro de los lugares recomendados para ver la lluvia de estrellas sin obstáculos.

Su ubicación elevada y su relativa distancia de la ciudad proporcionan un cielo más despejado y menos afectado por la contaminación lumínica.

El mejor sitio para verla es de espaldas a la ciudad, donde se podrá apreciar mejor en la oscuridad.

Panorámica de Santiago desde el Monte Viso / ECG

Monte Viso

El Monte Viso es otro de esos lugares preferidos por los santiagueses para ver este fenómeno astronómico.

Al igual que en cualquier otro lugar, lo recomendable es que te dirijas a la zona más alta y oscura para ver la lluvia sin necesidad de ningún instrumento óptico.

Vistas desde el Pico Sacro / Cedida

Pico Sacro

Fuera de Santiago, a unos veinte minutos de la capital gallega, el Pico Sacro, en Boqueixón, es uno de los mejores puntos para ver las Lágrimas de San Lorenzo en los alrededores de Compostela.

Su altitud de 533 metros, junto al hecho de que se encuentra aislado y alejado del núcleo urbano, permite disfrutar de la lluvia de estrellas sin problemas.

Panorámica del Monte Grela / Obaixoulla

Monte da Grela

También a unos veinte minutos de Compostela se encuentra el Monte da Grela, otro de los puntos donde los que disfrutar del fenómeno astronómico cerca de la ciudad.

Situado en la parroquia teense de Lampai, sus más de 400 metros de altura lo convierten en uno de los puntos en los que ver la lluvia de estrellas con unas vistas únicas.

Consejos para ver las Perseidas

Para ver la lluvia de estrellas lo recomendable es alejarse de los núcleos urbanos para así evitar la contaminación lumínica. Así, se recomienda situarse en un lugar oscuro, alto y en el que apenas existan obstáculos como edificios o vegetación.

Además, no utilices telescopios o binoculares, ya que limitan el campo de visión. Mejor observa a simple vista para captar la mayor cantidad de meteoros, siempre dirigiendo tu mirada hacia las zonas más oscuras, alejadas de la Luna

Y por último, pero no por ello menos importante, ten paciencia. Acuéstate y deja que tus ojos se adapten a la oscuridad. Las lluvias de meteoros suelen tener variaciones en su intensidad, por lo que la paciencia es clave.