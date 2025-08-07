Raxoi no cierra ninguna vía para desbloquear la declaración de zona tensionada
Lestegás mantiene que la Xunta trata de «disfrazar de decisión técnica unha decisión política», mientras que Allegue asegura que contactó con Sanmartín pero «non achegou a documentación requirida»
El Concello de Santiago dará la batalla para conseguir la declaración de zona de mercado residencial tensionado. Tras conocerse que la Xunta daba por «desistida» la solicitud al entender que no respondió a la documentación requerida para validar el proceso. El edil de Urbanismo, Iago Lestegás aseguró que «non desistimos» y proclamó que «non desbotamos ningunha vía» para obtener la declaracion de zona de mercado residencial tensionado, una herramienta con la que se podría establecer un tope a la subida del precio de los alquileres en manos de grandes propietarios o de las nuevas viviendas que salgan al mercado. De este modo, puntualizó que el Gobierno compostelano podría presentar recurso por vía administrativa o por vía judicial.
El titular de Urbanismo consideró que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) trata de «disfrazar de decisión técnica unha decisión política» y afirmó que ninguna argumentación «técnica nin xurídica» avala la posición del ente autonómico. Lestegás valoró que lo que motiva la resolución es que «ao PP non lle interesa conter o prezo do alugueiro en Santiago» y reprochó que en la información difundida a los medios de comunciación «fanse preguntas que xa respondemos e ignoran as nosas explicacións».
Respuesta a los argumentos del IGVS
En esta línea, abordó las cuestiones que la Xunta instó a corregir y para las que no encontró una «resposta válida». Así, a respecto de que el plan de medidas correctoras incluye algunas que ya están en ejecución, indicó que este hecho «non significa que non vaian contribuír a aliviar o tensionamento do mercado residencial».
Sobre el uso de datos de un portal inmobiliario en el estudio de diagnóstico, el concelleiro indicó que sirven para «complementar» la información que procede de fuentes oficiales. En todo caso, destacó que «só cos datos do IGVS está xustificada a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado».
En cuanto a la inclusión en la definición de gran tenedor de vivienda a los titulares de entre 5 y 10 inmuebles, aclaró que «é falso que só vaia afectar 100 inmobles», tal como afirmó la Xunta. Además, remarcó que este criterio se ha seguido en 21 municipos de Navarra y en dos de Euskadi que han obtenido la declaración de zona tensionada.
Cuestionado por la aprobación de la medida en A Coruña, con un gobierno local encabezado por el PSOE, Lestegás explicó que «a situación política non é a mesma», pero en cualquier caso apuntó que «cumpría os requisitos». En la capital gallega, sin embargo, «como non a poden rexeitar porque cumpre os requisitos, déixana nun limbo».
Contacto con Sanmartín
En la jornada de ayer también se pronunció la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que insistió en que la solicitud decayó porque el consistorio compostelano «non presentou a documentación requirida». Allegue afirmó que llegó a contactar con la alcaldesa Goretti Sanmartín, pero transcurrido el plazo marcado, Raxoi no dio una «resposta válida» al requerimiento de la Xunta.
La conselleira añadió que si Santiago quiere obtener la declaración «poderá volver presentar» la petición con la documentación exigida por la Administración autnómica «para que poida ser tramitada adecuadamente».
Por parte del BNG, la diputada Olalla Rodil criticó que «o PP utiliza a Xunta para atacar a Santiago e ao goberno de Goretti Sanmartín». De este modo, tachó de «intolerable» la situación y trasladó su apoyo a la alcaldesa.
El PP censura la «incompetencia» del Bipartito: «Suspende en vivenda»
La viceportavoz del Partido Popular en Raxoi, María Baleato, valoró que la resolución de la Xunta sobre la declaración de zona de mercado residencial tensionado se debe a la «incompetencia» del gobierno local, al que tachó de «soberbio e chapuceiro» y lo acusó de «non ser quen de achegar a documentación necesaria».
Baleato defendió que «a Xunta o que fai é cumprir coa normativa», por lo que «non hai arbitrariedade, nin ideoloxía, nin represalia política» en la resolución emitida. Por el contrario, la edila del PP incidió en que «o que non pode facer o goberno nacionalista é mentirlle á veciñanza, responsabilizando a outros da súa propia incompetencia, xa non é posible botar máis balóns fora nin tratar de buscar culpables noutras administracións».
La concelleira añadió que «este goberno suspende en todas as súas políticas de vivenda, na empresa pública de vivenda, suspenso; no rexistro de soares, con catro parcelas e tres paralizadas, suspenso; no aluguer de vivenda pública suspenso; e, agora, na declaración da zona de mercado residencial tensionado tamén suspenso».
Rosón insta a Sanmartín a «desactivar as escusas» de la Xunta
La concelleira no adscrita, Mercedes Rosón, instó al gobierno de Goretti Sanmartín a «desactivar as escusas» de la Xunta para no otorgar a Santiago la declaración de zona tensionada. Al mismo tiempo que calificó de «falta de respecto» la postura del Ejecutivo autonómico, puesto que el IGVS señalaba en un informe de 2023 que «dos 17 códigos postais de Santiago, 12 tiñan un problema de tensión habitacional».
Rosón apuntó que «sabíamos que a Xunta ía poñer paus nas rodas, e o que non pode facer o goberno local é darlle escusas ás que o Partido Popular se poida aferrar». Por ello, instó al Bipartito compostelano a atender los requerimientos formulados por San Caetano. «Pediron un novo informe, pois fagámolo; piden que se reformule o plan de medidas correctoras, reformulémolo. Deixémolos sen escusas e forcemos a declaración de zona tensionada», defendió.
Por ello, acusó al Ejecutivo municipal de «pecar de soberbia». «Entrou ao xogo que buscaba ao Partido Popular, entrando nunha competición na que os que perden son as as nosas veciñas e veciños», añadió.
