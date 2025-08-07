El vertido de aceite de un autobús obliga a los bomberos a actuar en la Rúa das Rodas
Los bomberos realizaron labores de limpieza en la calzada esta mañana
Santiago
Los bomberos de Santiago se desplazaron esta mañana a la Rúa das Rodas para realizar labores de limpieza tras el vertido de una substancia resbaladiza, presumiblemente aceite o líquido de frenos, provocado por un autobús.
El vehículo dejo un gran reguero en la calzada, un rastro que comenzó en la Rúa da Senra y que llegó hasta, al menos, la mencionada calle das Rodas, suponiendo un riesgo tanto para peatones como para los vehículos.
En estos momentos, los miembros del cuerpo de bomberos continúan en la zona tratando de limpiar por completo el rastro para mantener la seguridad.
