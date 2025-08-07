Así son las vacaciones de agosto de la clase política de Compostela

Frente a tensiones varias que hay durante el año, la clase política compostelana agradece hablar de algo más que acuerdos y desacuerdos. Así, cuentan a EL CORREO GALLEGO alguna pista sobre sus días de relax en este mes de agosto.

La alcaldesa, cerca

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, descansa entre los días 5 y 17 de agosto. «Este año toca playa, pero pendiente siempre del Concello y de lo que pueda surgir. Por eso, estaré no muy lejos de Compostela», asegura antes de aludir a su ocio: «Me gusta caminar, leer, escuchar música y pasar tiempo con las amistades, también me gusta aprovechar el descanso para cocinar para la familia, ya que habitualmente no puedo hacerlo. Suelo comer en estas fechas ensaladas y pescado», aclara en clave culinaria.

Míriam Louzao y Iago Lestegás

La concelleira de Cultura, Míriam Louzao, detiene su agenda política en la segunda quincena de agosto, «siempre pendiente del móvil y del ordenador», matiza.

Eso sí, espera hacer una escapada con la familia «para cambiar de aires y desconectar, algo que siempre está bien y es necesario».

«Iremos, como todos los años, a las Rías Baixas, en familia, a disfrutar de nuestras playas. Habrá también alguna escapada a la casa de los abuelos, en Touro, lo que me conecta con los veranos de la infancia. Y aprovecharé para pasear por la playa, jugar con Antón y Aldán, tener largas conversaciones de postre con familia y amigos, y devorar algunos libros. Esos son mis placeres vitales... y en cuanto a comida, en verano lo que más me gusta son los tomates, los pimientos, las cerezas o los higos recién cogidos de la huerta»», apostilla Louzao.

El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, también opta por la segunda mitad de esta treintena para su break: «Iré a algún festival con amigos y unos días a Foz para ver a la familia, solo espero descansar», dice de forma tan gráfica como escueta.

(Suso) Domínguez y Pilar Lueiro

La concelleira Fiestas y Deporte, Pilar Lueiro apunta que descansa las dos semanas centrales de este mes, al coordinarse con los compañeros y compañeras del gobierno municipal. «Paso una semana en un lugar que nunca visité, que este año es Italia. Además, la casa es un buen lugar para descansar con escapadas al mar de Arousa. Me gusta viajar y leer y, en cuanto a cocina, cocino con tiempo con productos de temporada, por ejemplo diferentes platos con bonito fresco», aclara.

El concelleiro de Obras, Xesús (Suso) Domínguez coge una semana libre, «pero día completo ninguno, siempre estoy en alerta ante cualquier incidencia», matiza.

Le gusta alternar «mar y montaña» y sabe bien que el sacho pesa, pero es un elemento clave para obtener alimentos de un sabor especial que no da el súper: «Soy mucho de trabajar en la huerta, pero también me gusta pasear y tomar unas cañas con la familia y con los amigos al finalizar el día», señala este fan de «los mejillones, las navajas... y de productos de kilómetro cero siempre que se puede», asevera.

Por otro lado, el edil de Hacienda, Manuel César, da tregua al estrés laboral del 15 al 31 de agosto con la mirada en la Ría de Arousa y la Região Centro de Portugal (Aveiro, Coimbra...). ¿El menú de su ocio? «Caminar, hacer ciclismo, lectura, playa...», cuenta antes de revelar el plan de su mesa:«Ensaladas, pescados a la brasa y al horno, arroces de marisco...».

El lugar secreto de María Rozas

El ocio fundamental del verano de la portavoz de Compostela Aberta (CA), María Rozas, concelleira de Servicios Sociales, se plasma en «dos semanas de descanso en la segunda quincena de agosto».

«Me gusta mucho la zona de la ría de Noia y Muros», apunta.

«Me gusta pasar tiempo con mis hijas pequeñas y la familia, porque la falta de tiempo para ellas es lo que peor llevo de la actividad pública. Aprovechamos agosto para hacer rutas de senderismo, conocer lugares nuevos, y disfrutamos mucho de los juegos de mesa en familia. También aprovecho para leer más de lo que puedo hacer durante el resto año», asegura quien es fan confesa de libros como Un mundo feliz, de Aldous Huxley; u O lapis do carpinteiro, de Manuel Rivas».

En cuanto a los bocados gastronómicos, así los da Rozas.

«Algunos vicios de verano son la sandía y la ensaladilla, también aprovecho para comer más pescado y más ensaladas».

«El verano también tiene el sabor de las moras que recojo con mis hijas cada año en un mismo lugar que hemos descubierto, en un paseo que ya es una de las tradiciones de las vacaciones», revela la edil sobre ese secreto rincón de frutos del bosque gallego que disfruta entre la complicidad familiar.

Sindo Guinarte, a dos bandas

Y este es el plan del portavoz del PSOE en Santiago, Gumersindo (Sindo) Guinarte.

«Como este verano en la familia no tenemos previsto salir de Galicia, haré vacaciones intermitentes porque estaré algunos días pendiente de alguna reunión y de las cosas relacionadas con el Concello y de la previsión del inicio del nuevo curso universitario», indica en alusión a su faceta docente en el Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa de la USC.

«Aprovecharé para ir a visitar a amigos y a una parte de la familia, y también para recibirlos».

En cuanto al mapa de su descanso estival, él es más del norte.

«Soy más de estar por las playas de las Rías Altas que por las playas de las Rías Baixas... En estas vacaciones atípicas, aprovecharé para disfrutar de la familia y hacer alguna excursión a pie y en bici... También intentaré aprovechar para cocinar algo, algún churrasco, algunas sardinas, alguna paella... Y espero también sacar tiempo para tomar nuestros peixes, que los hay magníficos y además, alguna buena comida fría. Y sobre todo, disfrutar de la comida en buena compañía, que es algo que en vacaciones gusta mucho hacer», dice Guinarte, confeso lector de obras del filósofo británico Bertrand Russell.

La escapada de Borja Verea

Por otra parte, Borja Verea, líder del PP en Santiago, desconecta a lo largo de este mes «unos quince o veinte días porque es cuando baja la actividad política».

«Desde siempre», añade, va a Porto do Son.

«Tengo la suerte de que mis tres hijos también quieren ir a Porto do Son porque tienen a sus amigos de verano allí, así que... ¡todos contentos! Cuando tienes hijos hay que adaptarte a ellos».

«En estos días de descanso, suelo leer más y hacer más deporte, aparte pasar más tiempo con mis tres hijos», indica Verea antes de hablar del paladar.

«Soy de helados, me gusta tomarlos durante todo el año, pero en verano todavía más, y mejor si son de chocolate», explica quien tiene como ejemplo de lecturas predilectas libros como En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust; o El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac.

En resumen, siglas dispares y objetivo común: descansar, que la tregua se quiebra en septiembre.